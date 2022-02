Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy A23! Chyba gdzieś już to widzieliśmy...

W sieci pojawiły się informacje na temat kolejnego taniego smartfona, którego na rynek już niedługo ma wypuścić Samsung.

Będzie to kolejne urządzenie z niezwykle popularnej linii Galaxy A. Konkretnie będzie to model Galaxy A23. Jako pierwszy informacje na jego temat przekazał portal collegedunia.com, a ich źródłem jest niezawodny leakster Steve Hemmerstoffer, publikujący na Twitterze jako @OnLeaks.

