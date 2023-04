Tak będzie wyglądał Xiaomi 13 Ultra! Czy Galaxy S23 Ultra powinien obawiać się o swoją koronę?

Jeszcze w tym miesiącu popularna marka pokaże jednego z najmocniejszych smartfonów na rynku.

W ciągu ostatnich kilku lat Xiaomi przeszło sporą przemianę. Początkowo producent był w Polsce rozpoznawalny głównie dzięki swoim budżetowym urządzeniom, które pod wieloma względami były zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż smartfony konkurencji, a przy tym nie odstraszały ceną. Z czasem marka zaczęła wypuszczać coraz droższe modele, a hasło "Xiaomi lepsze" stało się nieco mniej aktualne, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę kwoty, które trzeba zapłacić za poniektóre flagowce producenta.

Tegoroczna seria, oznaczona numerem "13", okazała się kolejnym krokiem w kierunku unifikacji marki z jej konkurentami. Na rynku pojawiły się trzy warianty urządzenia (13, 13 Lite, 13 Pro) i nie mam wątpliwości co do tego, że każdy z nich to naprawdę solidny smartfon. Nieco odstraszające są jednak ceny, w jakich zadebiutowały droższe flagowce.

Zobacz również:

Xiaomi 13 8/256 GB

Cena: 4799 zł / Link

Xiaomi 13 Pro 12/256 GB

Cena: 6299 zł (cena z kodem na stronie 5699 zł) / Link

Tymczasem w sieci pojawiły się rendery kolejnego modelu, który zostanie oznaczony jako Ultra. W przeciwieństwie do swojego poprzednika - ma on zadebiutować także globalnie.

Źródło: OnLeaks / SmartPrix

Pierwszym elementem, który wyraźnie rzuca się w oczy na powyższych grafikach, jest ogromna wysepka z aparatami. Moduł został osadzony w centralnej części plecków i przypomina rozwiązanie ze starszego Xiaomi 12S Ultra. Chińska marka - podobnie jak Samsung - planuje zachęcić użytkowników do swojego flagowca przede wszystkim możliwościami fotograficznymi.

Smartfon zostanie wyposażony w cztery obiektywy, wśród których znajdziemy aparat główny z matrycą o przekątnej 1-cala (50 Mpix). Model 13 Ultra będzie więc jednym z największych konkurentów dla Galaxy S23 Ultra oraz iPhone'a 14 Pro MAX w kategorii króla mobilnej fotografii wśród dużych flagowców.

Źródło: OnLeaks / SmartPrix

Debiut urządzenia nastąpi jeszcze w tym miesiącu, co potwierdziła już azjatycka marka na swoim twitterowym profilu. Trudno powiedzieć kiedy dokładnie zobaczymy pokaz nowego flagowca, jednak z całą pewnością nie będzie to cicha premiera.