Tak będzie wyglądał iPhone 14 Pro? Flagowiec Apple uchwycony na materiale wideo!

Źródło: Technizo Concept/Let's Go Digital

Premiera nowego iPhone'a 14 nastąpi już 7 września. Urządzenie zadebiutuje z modelami: 14, 14 MAX, 14 Pro oraz 14 Pro MAX. Droższe warianty będą różnić się od podstawowych wersji w wielu kwestiach, a jedną z najważniejszych jest zastosowanie małego wcięcia na kamerę do selfie, które zastąpi Notcha.

Krótki materiał, który pojawił się niedawno na chińskim portalu Weibo, ukazuje najprawdopodobniej iPhone'a 14 Pro. Spekulacje te wynikają zarówno z designu plecków urządzenia, jak i miejsca, w którym znajduje się przedni aparat.

Purple only appears at certain angles.

source: https://t.co/K6WqjdBKgM pic.twitter.com/7fySSCoAN4