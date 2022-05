Tak będzie wyglądał nowy OnePlus Nord 2T? Mamy nowe informacje

Nowe urządzenie chińskiej marki zadebiutuje już w krótce. Jak dotąd niewiele wiedzieliśmy na temat wyglądu smartfona, jednak w sieci pojawiły się pierwsze rendery prezentujące OnePlus'a Nord 2T. Telefon designem przypomina pozostałe flagowe produkty marki OnePlus. Największą zmianą w stosunku do poprzednich modeli Nord 2 będą drobne modyfikacje na wyspie z obiektywami.

The first official (?) Renders of the OnePlus Nord 2T arrived on Weibo, showing off a new camera design and the typical punch-hole.



Rumoured specs include a Dimensity 1300, 45000 mAh + 80W and an IMX766 Image sensor