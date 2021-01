Tak będzie wyglądał nowy pasek zadań w Windows 10

Firma Microsoft udostępniła aktualizację, w której przedstawiła nowy wygląd paska zadań w systemie Windows 10. Jak wygląda i jakie ma funkcje?

Dla Windows 10 rok 2021 stoi pod znakiem zmian wyglądu. Firma Microsoft od dłuższego czasu informowała, że aktualizacje 21H1 i 21H2 będą miały na celu przebudowę designu całego systemu. Głównie będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego języka projektowania Fluent Design oraz nowoczesnej platformy UI - WinUI 3. Ostatnio firma Microsoft zaczęła przygotowania do tego typu aktualizacji i udostępniła testerom Windows Insider kompilację z pierwszymi zmianami wyglądu.

Źródło: Windows Latest

Jakiś czas temu firma Microsoft ogłosiła, że pracuje nad nową funkcją paska zadań o nazwie "Wiadomości i zainteresowania". Jak się okazuje, będzie ona pokazywać najnowsze informacje ze świata, pogodę oraz mapę okolicy. Ponadto zostanie dodany osobny kafelek do paska zadań. Wystarczy w niego kliknąć, by uzyskać dostęp do informacji o pogodzie.

Karta pogody przy przełączeniu widoku na pełen ekran podaje szczegółowe informacje dotyczące temperatury, prędkości wiatru oraz poziomie wilgotności. Ponadto dostępna jest 10-dniowa prognoza, która ma być pomocna przy planowaniu tygodnia. Oprócz wiadomości i pogody firma Microsoft pracuje również nad nową kartą o nazwie "Korki" (ang. Traffic), która ma dostarczać mapę ruchu i ostrzeżenia związane z ruchem drogowym oraz umożliwiać dostęp do kamer drogowych w wybranych lokalizacjach.

Nowy wygląd i funkcje dostępne są tylko dla testerów, jednak z czasem zostaną udostępnione dla wszystkich.

