Tak będzie wyglądał nowy vivo X70. Premiera już niedługo!

Wiemy już jak będzie wyglądał tegoroczny flagowiec vivo. Rendery prezentujące urządzenie wyciekły do sieci.

Kilka godzin temu w sieci pojawiły się pierwsze rendery przedstawiające vivo X70 Pro, czyli mocniejszą wersję tegorocznego flagowca chińskiego producenta. Ich źródłem był Steve Hemmerstoffer, publikujący na Twitterze jak @OnLeaks.

Tym razem, we współpracy z portalem mysmartprice.com opublikował grafiki prezentujące podstawową wersję flagowego urządzenia, czyli vivo X70. Rendery możecie zobaczyć poniżej:

Wersja Pro, podobnie jak tegoroczny model posiadać będzie zakrzywiony ekran. W przypadku podstawowego wariantu urządzenia mamy do czynienia z płaskim wyświetlaczem o przekątnej 6,5 cala. Jeżeli wierzyć poprzednim przeciekom, będzie to matryca AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Spodziewamy się, że zaoferuje rozdzielczość FullHD+. Ekran otoczony jest cienkimi ramkami, a notch na przedni aparat umieszczono po środku, blisko górnej krawędzi telefonu. W wyświetlaczu umieszczony zostanie także czytnik linii papilarnych.

Na grafikach możemy dostrzec kolejną różnicę pomiędzy vivo X70, a X70 Pro. Jest to oczywiście ilość i ułożenie aparatów w wyspie na pleckach urządzenia. W wariancie Pro znajdują się cztery obiektywy, a w wersji podstawowej będą to jedynie trzy obiektywy. Z tyłu znajdziemy także lampę LED oraz małe logo Zeiss. Współpraca z producentem optyki będzie więc kontynuowana, przez co możemy spodziewać się bardzo dobrych efektów pracy aparatów.

Smartfon będzie także nieznacznie mniejszy od swojej bogatszej wersji. Jego rozmiary to 158.5 x 73.4 x 8 mm (10.6 mm z wyspą na aparaty). Za odpowiednio wydajną pracę vivo X70 odpowiadał będzie procesor MediaTek Dimensity 1200 SoC, wspierany przez nawet 12 GB pamięci RAM. Możemy zakładać, że chiński producent ponownie zaoferuje możliwość wykorzystania części pamięci masowej do zwiększenia wydajności smartfona. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 11, który poza Chinami będzie posiadał także nakładkę FunTouch OS 11.1.

Planowana premiera serii X70 ma mieć miejsce już w przyszłym miesiącu. W jej ramach vivo ma zaprezentować trzy telefony: X70, X70 Pro oraz X70 Pro Plus.

Źródło: mysmartprice.com