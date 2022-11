Tak może wyglądać Galaxy S23! Przypomina mi pewnego popularnego smartfona

W sieci pojawił się materiał koncepcyjny prezentujący możliwy design nowych flagowców Samsunga.

Źródło: Samsungmobilepress

Smartfony z serii Galaxy S23 zostaną zaprezentowane w pierwszym kwartale 2023 roku. Nowe Samsungi będą mierzyły się ze sporą konkurencją, ponieważ w podobnym czasie na rynku zadebiutują także takie urządzenia jak: Xiaomi 13, OnePlus 11 czy Vivo X90. Nie dziwi więc, że koreański producent stara się wprowadzić istotne zmiany do swojej flagowej linii smartfonów. Galaxy S23 oraz Galaxy S23 Plus otrzymają większą baterię oraz lepsze aparaty od swoich poprzedników, jednak najbardziej wyczekiwaną zmianą będzie zastosowanie procesorów marki Qualcomm we wszystkich egzemplarzach urządzenia. Jak dotąd Samsung sprzedawał jednostki oparte na słabszym Exynosie np. na rynku europejskim.

Pomimo istotnych modyfikacji w zakresie podzespołów, przyszłoroczne flagowce będą przypominać swoich poprzedników pod kątem designu. Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się przecieki sugerujące, że Galaxy S23 Ultra będzie bardzo mocno przypominał starszy model. Z jednej strony nie ma w tym nic złego - Galaxy S22 Ultra jest świetnie zaprojektowanym smartfonem - a z drugiej chcielibyśmy zobaczyć istotne zmiany w kontekście designu.

W serwisie YouTube pojawił się niedawno materiał prezentujący koncept podstawowych modeli urządzenia. Mowa o Galaxy S23 oraz Galaxy S23 Plus. Wystarczy kilka spojrzeń na materiał aby dostrzec ogromne podobieństwo między prezentowanymi modeli, a zeszłorocznym wariantem oznaczonym jako Ultra. Warto pamiętać, że jest to jedynie koncept, ale jego wygląd został oparty na spekulacjach na temat urządzenia.

Kolejne modele flagowców oferują coraz mniejszą ilość zmian w zakresie designu, a więc powielanie zeszłorocznych schematów konstrukcyjnych nie byłoby zaskakujące. Podobnie postąpiło Apple w przypadku iPhone'a 14, który nie różni się od iPhone'a 13 niemalże niczym (szczególnie pod kątem designu). Ciężko jednak określić to zjawisko jako jednoznacznie negatywne. Producenci latami poszukują optymalnej konstrukcji dla swoich flagowych urządzeń, a jej znalezienie wiąże się z tym, że projekt będzie powielany.