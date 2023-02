Tak może wyglądać iPhone 15 Ultra! Design smartfona nawiązuje do Apple Watcha Ultra

Na twitterze pojawiły się pierwsze rendery nowego flagowca Apple.

W ciągu ostatnich kilku tygodni do sieci trafiło mnóstwo przecieków oraz spekulacji dotyczących iPhone 15 Ultra. Część z nich (jak np. informacje pochodzące od Marka Gurmana z serwisu Bloomberg) sugeruje, że nowy model nie będzie wcale następcą wariantu Pro MAX, a jedynie kolejną wersją flagowca w serii oznaczonej numerem 15. Z drugiej strony można również trafić na odwrotne głosy (np. analityka branżowego Ming-Chi Kuo), które sugerują, że to właśnie model Ultra zastąpi tegorocznego iPhone'a 14 Pro MAX. Wszystkie spekulacje zgadzają się jednak co do jednego - wariant Ultra będzie najwyższym modelem w serii i ma zaoferować topowe podzespoły oraz najnowsze rozwiązania technologiczne.

Design urządzenia pozostaje zagadką, ale na Twitterze pojawiły się już pierwsze rendery, które sugerują ostateczny wygląd smartfona - autorem wizualizacji jest grafik Jonas Daehnert. Przyznam, że koncept wygląda intrygująco i od razu przywodzi na myśl Apple Watcha Ultra.

Źródło: Twitter/Jonas Daehnert

Smartfon nawiązuje do topowego zegarka nie tylko kolorami, ale i charakterystycznym przyciskiem funkcyjnym, znajdującym się na prawej krawędzi ekranu. Wątpię jednak, że tak właśnie będzie wyglądał nowy iPhone 15 Ultra, a powodem moich wątpliwości są doniesienia popularnego leakstera Ming-Chi Kuo dotyczące konstrukcji modelu Ultra.

Analityk zasugerował w kilku swoich wpisach, że urządzenie zaoferuje konstrukcje pozbawioną jakichkolwiek fizycznych klawiszy, a amerykańska firma najprawdopodobniej zastąpi je przyciskami wirtualnymi, umieszczonymi na bokach urządzenia. Używając ich będziemy czuli delikatną wibrację, która ma imitować fizyczny mechanizm. Apple stosowało już podobną technikę przy konstrukcji niektórych modeli iPhone'a (np. 7/8/SE 2) gdzie w podobny sposób zbudowany był przycisk Home.