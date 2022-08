Tak realistycznie jeszcze nie było - zobacz demo Unity z lwami

Unity pokazało, jakie efekty może osiągnąć przy pełnym wykorzystaniu podzespołów PlayStation 5 wraz z nowymi narzędziami do animacji.

Podczas SIGGRAPH 2022 zaprezentowano możliwości Unity w demie o nazwie Lion. Do jego stworzenia wykorzystano następujące narzędzia: Wētā Digital, SpeedTree, Ziva, SyncSketch oraz Unity Editor. Podczas tworzenia animacji użyto nowego narzędzia w tym pierwszym - Wig. Pozwala na uzyskanie realistycznych włosów oraz futer. Jak poinformowano, narzędzie znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie tego elementu animacji - z kilku tygodni do kilku dni. Pozwala również na ogólne podniesienie poziomu jej jakości.

W efekcie mamy animację 4K przy 30 FPS, co pozwala na pokazanie pełni możliwości konsoli PlayStation 5. Na demie, które obejrzysz poniżej, grzywa lwa to miliony realistycznie zachowujących się pasemek, do których renderowania użyto m.in. wykorzystujący moc procesora graficznego algorytm rasteryzacji w połączeniu z wygładzającym całość anty-aliasingiem. Pokazuje to klipie poniżej:

Jak podało Unity, nowe narzędzia i usprawnienie będą dostępne wraz z 2023.1 Tech Stream. Będą z nich korzystać oczywiście nie tylko producenci gier na PlayStation 5, ale również inne platformy. Czyli - można spodziewać się jeszcze lepszej, hiperrealistycznej grafiki w grach.

Źródło: WCCF Tech