Tak się dba o graczy i najlepszego RPG roku. Pathfinder: Wrath of the Righteous z mnóstwem nowej zawartości

Twórcy Pathfinder: Wrath of the Righteous, czyli jednej z najlepszych gier RPG ostatnich lat, właśnie ogłosili dalsze plany rozwoju gry. Czekają na nas m.in. 3 nowe DLC.

Spis treści

Pathfinder: Wrath of the Righteous - RPG jakich mało

W zeszłym roku miałem okazję zagrać w jedną z najlepszych gier RPG ostatnich lat, a może nawet w historii. O czym mowa? Oczywiście o Pathfinder: Wrath of the Righteous od studia Owlcat Games. Niezwykle rozbudowana, wciągająca, ze znakomitą wielowątkową historią produkcja pochłonęła mnie bez reszty. Studio Owlcat słynie już ze znakomitego kontaktu ze swoimi fanami, jak również wsparciem, jakie udziela swoim grom. Tak było w przypadku Pathfinder: Kingmaker i tak też jest z Pathfinder: Wrath of the Righteous. Najnowsze RPG studia otrzymało już mnóstwo poprawek i aktualizacji, w tym ogromny, darmowy update w postaci "Enhanced Edition".

To jednak nie wszystko, twórcy przygotowali dla nas również 3 intrygujące DLC, które nie tylko rozbudowują główny wątek, ale również zapewniają nowy tryb rozgrywki i mini kampanię. Mogłoby się wydawać, że Owlcat skupi się obecnie na swoim kolejnym, już zapowiedzianym projekcie - Warhammer 40,000: Rogue Trader. Okazuje się jednak, że studio chce, przynajmniej przez jakiś czas, równolegle rozwijać dwa projekty i oddana Pathfinderowi grupa deweloperów wciąż pracuje nad grą. Owocem ich działań będę trzy kolejne DLC.

Zobacz również:

Nowe, intrygujące DLC. Tak się dba o graczy

Przedstawiciele studia Owlcat Games potwierdzili właśnie, że do Pathfinder: Wrath of the Righteous trafią trzy kolejne DLC w ramach drugiej przepustki sezonowej. Co czeka na nas dokładnie?

DLC 4

Do gry zawita nowy towarzysz z własną historią i motywami. Co więcej, reprezentować on będzie nową klasę postaci - zmiennokształtnego, który skupia się na walce wręcz. Nową klasę postaci będzie można oczywiście również wykorzystać do stworzenia nowego bohatera głównego.

DLC 5

Nowa samodzielna kampania, która bezpośrednio nawiązuje do wcześniejszego DLC - "Through the Ashes". Na graczy czeka co najmniej 6-7 godziny zabawy, a także zupełnie nowy loch dla drużyny z głównej kampanii gry.

DLC 6

Ostatnie DLC pozwoli bohaterom z głównej kampanii Pathfinder: Wrath of the Righteous powrócić do miasta Kenabres i tam wziąć udział w wielkiej i hucznej imprezie. Nie zabraknie dobrej muzyki, zawodów w piciu, nowych aktywności związanych z towarzyszami i... tajemniczej intrygi, która może nam to wszystko popsuć.

Już teraz możecie składać zamówienia przedpremierowe na Season Pass 2 do Pathfinder: Wrath of the Righteous, m.in. na platformie Steam. Na konsolach przedsprzedaż DLC ruszy nieco później - bliżej dnia debiutu pierwszego dodatku z nowej przepustki sezonowej.

Pathfinder: Wrath of the Righteous już na konsolach - to jest dobre!

Miesiąc temu Pathfinder: Wrath of the Righteous zadebiutował również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One (ze wsteczną kompatybilnością w przypadku PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S), a także Nintendo Switch poprzez grę w chmurze. Jeśli obawialiście się, że tak skomplikowany RPG będzie trudny do ogrania na konsolach, to zapewniam was, że nie ma się o co martwić. Twórcy zadbali o intuicyjne sterowanie, idealnie dostosowane do padów, jak również przebudowany interfejs (który w zasadzie prezentuje się lepiej niż ten z wersji na PC).