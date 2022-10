Tak tanio jeszcze nie było - zostań internetowym ninją za niewielką opłatą

Dzięki sieci VPN w sieci poruszasz się niewidzialnie dla wszystkich osób i mechanizmów, chcących poznać Twoją tożsamość. Teraz pojawia się specjalna okazja, dzięki której jest to możliwe bez dużych wydatków!

Doskonale znana i lubiana sieć NordVPN już jutro rozpoczyna kampanię zniżkową związaną z zakupowym szaleństwem, czyli Black Friday. Aż do 30 listopada będzie można zapewnić sobie pewne, solidne zabezpieczenia przed szpiegowaniem i zdradą tożsamości, a jednocześnie umożliwić dostęp do wszystkich możliwych stron i treści w globalnym internecie. Dzięki VPN poruszasz się w nim niczym niczym ninja - niewidoczny dla innych doskonale widzisz wszystko, co tylko chcesz.

Oferta dostawcy będzie tańsza o kolosalne 68%! Promocja dotyczy osób kupujących abonament w każdej wersji - czyli Standard, Plus oraz Complete. Niezależnie, czy decydujesz się na rok czy dwa, w każdej opcji otrzymujesz trzy miesiące gratis! A więc wybierając plan dwuletni płacisz za 24 miesiące, a korzystasz z NordVPN przed 27 miesięcy. Czy to się opłaca? Oczywiście! A do tego należy dodać obniżone ceny za każdą z subskrypcji.

Fot.: Andrea Piacquadio/Pexels

Jakie to ceny? Oferta prezentuje się następująco:

plan dwuletni: 2,99 euro (14,29 zł) za miesiąc w wersji Standard, 3,99 euro (19,20 zł) w wersji Plus oraz 5,29 euro (25,45 zł) za Complete;

plan roczny: 4,49 euro (21,62 zł) za miesiąc w wersji Standard, 5,49 euro (26,41 zł) w wersji Plus oraz 6,79 euro (32,66 zł) za Complete.

Porównując oba nie sposób polecić wybrania planu dwuletniego, który znacznie bardziej się opłaca - a po co wydawać niepotrzebnie pieniądze? Wszystkie opcje znajdziesz na tej stronie - zajrzyj już dzisiaj!