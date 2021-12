Tak wygląda Jonathan Majors w roli Kanga! Oto nowy złoczyńca Marvela!

Premiera kolejnej odsłony przygód Ant-Mana ma mieć miejsce w 2023 roku. Czy już teraz poznaliśmy wygląd niektórych postaci?

Coraz większymi krokami zbliża się do nas premiera filmu Ant-Man i Osa: Quantumania. Multiwersum MCU coraz bardziej rozszerza się, w czym największy udział, jak do tej pory, miał serial Loki. To w jego pierwszym sezonie wprowadzono pojęcie multiwersum, przedstawiono Time Variant Authority oraz twórcę agencji monitorującej czas, czyli Kanga Zdobywcę. W ostatnim odcinku serialu poznaliśmy Tego, który pozostał, czyli wariant Kanga, który wygrał wielką wojnę w multiwersum i zdecydował się utworzyć instytucję, która nie dopuści do jej powtórzenia. Przypomnijmy, że w ostatniej scenie serialu Loki został przeniesiony do równoległego wszechświata, w którym kontrolę nad TVA sprawuje Kang. Widoczna tam sylwetka była bardzo zbliżona do jego komiksowego pierwowzoru.

Fot. thecosmiccircus.com

Teraz natomiast pojawiły się pierwsze przecieki z planu produkcji, które pozwalają nam na nieco dokładniejsze spojrzenie na filmowy wariant Kanga, który zobaczymy na ekranach w Ant-Manie i Osie: Quantumania. W sieci pojawiły się fotografie koszulek członków ekipy kaskaderskiej, na której widzimy rozbity hełm Ant-Mana oraz odbijający się w niej wizerunek Kanga. Postać grana przez Jonathana Majorsa wygląda bardzo podobnie do postaci znanej z komiksów Marvela.

Ant-Man i Osa: Quantumania ma trafić do kin w połowie 2023 roku. Dobrą wiadomością dla fanów czekających na tą produkcję jest z pewnością fakt, że zakończyły się już prace związane z nagrywaniem materiału filmowego. Takie wieści przekazał w ubiegłym tygodniu Peyton Reed, czyli reżyser cyklu.

Principal photography on ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA is now complete! Can’t wait to show you all what we’ve been up to…



(Art by Mark James Hiblin) pic.twitter.com/wgPcewSakx — Peyton Reed (@MrPeytonReed) November 23, 2021

