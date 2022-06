Tak wygląda PS5 Slim! To pierwsza taka konsola na świecie

PS5 Slim to obecnie jedna z najbardziej oczekiwanych konsol na rynku. Zobaczcie, jak wygląda pierwsze, w pełni funkcjonalne PlayStation 5 Slim na świecie.

Od miesięcy możemy śledzić liczne plotki i spekulacje na temat PS5 Slim, czyli nowej, odchudzonej wersji PlayStation 5. Co więcej, mogliśmy już nawet podziwiać pierwsze projekty i rendery stworzone przez fanów Sony. Tym razem jednak mamy do czynienia z w pełni funkcjonalną konsolą PS5 Slim.

PS5 Slim - design i specyfikacja

Matthew Perks znany również pod pseudonimem DIY Perks to Youtuber, który specjalizuje się w tworzeniu niecodziennych konstrukcji i urządzeń. Tym razem Matthew postanowił wziąć na warsztat PS5 Slim. Zamiast czekać na oficjalną prezentację konsoli od Sony, DIY Perks postanowił sam zbudować PS5 Slim.

Design i konstrukcja urządzenia drastycznie różni się od znanego nam dobrze PlayStation 5. PS5 Slim stworzone przez DIY Perks ma zaledwie 2 cm wysokości! Tak filigranował budowa wymagała od twórcy zastosowania zupełnie innego niż w oryginale systemu chłodzenia. Konsola chłodzona jest cieczą, co w połączeniu z zewnętrznym zasilaczem (ten był zbyt duży, aby zmieścić go bezpośrednio w urządzeniu) sprawia, że PS5 Slim nagrzewa się znacznie mniej niż standardowe PlayStation 5. Jak się prezentują poszczególne wartości?

PS5 Slim - temperatury

SoC - 46°C / 65°C

RAM - 52°C

VRM - 44°C

Oryginalne PS5 - temperatury

SoC - 75°C

RAM - 94°C

VRM - 71°C

Choć jest to zaledwie prototyp, to trzeba przyznać, że całość prezentuje się bardzo stylowo. Minimalistyczny i elegancki design sprawia, że PS5 Slim w wykonaniu Matthew Perksa odnajdzie się w każdym salonie.

PS5 Slim - co już wiemy?

Wobec coraz częściej pojawiających się plotek na temat PS5 Slim bądź PS5 Pro, pojawia się pytanie - co na to Sony? Niestety, japoński producent nie potwierdził póki co żadnych prac nad nowymi wersjami wysłużonej konsoli. Nie oznacza to jednak, że inżynierzy Sony mają obecnie wolne. Biorąc pod uwagę problemy z produkcją (a tym samym odpowiednio wysoką sprzedażą) PS5, Japończycy z pewnością nie będą się śpieszyć z ujawnieniem nowej wersji urządzenia. Mogłoby to bowiem negatywnie wpłynąć na sprzedaż, nowego jeszcze sprzętu - PlayStation 5 jest na rynku dopiero nieco ponad 1,5 roku.

Spekuluje się jednak, że już w przyszłym roku Sony ujawni nam pierwsze szczegóły na temat nowej wersji konsoli PS5, a jej premiera może się odbyć pod koniec 2023 bądź na początku 2024 roku.