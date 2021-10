Tak wygląda najdroższa ścierka do czyszczenia komputera

Pierwsi konsumenci otrzymali luksusowe ścierki Apple do czyszczenia komputerów. Jak wyglądają i czy są warte swojej ceny?

Apple po cichu wprowadziło do oferty oficjalną ścierkę do czyszczenia komputerów Mac, smartfonów iPhone, tabletów iPad ora innych akcesoriów. Kawałek materiału z logo nadgryzionego jabłka wyceniono na "zaledwie" 99 zł. Dodatkowo czas dostawy wydłużył się już do przyszłego roku.

Ścierka do czyszczenia Apple

Do sieci trafiły właśnie pierwsze zdjęcia ścierki od Apple. Akcesorium o nazwie Polishing Cloth (ściereczka do polerowania) trafiło do pierwszych użytkowników. Jak wygląda kawałek materiału za 99 zł i czy warto się nim zainteresować?

Z informacji przekazanych przez Karagana na Twitterze ścierka dostarczana jest w sporym opakowaniu. W środku znajdziemy złożony materiał oraz informację dotyczącą użytkowania. Apple zapewnia, że ścierka jest bezpieczna do stosowania na wszystkich powierzchniach i opakowaniach Apple. Firma zaleca, aby korzystać z 70% roztworu alkoholu izopropylowego do czyszczenia trudnych do usunięcia smug na szkle z nanoteksturą.

Gigant z Cupertino nie zdradza z jakich materiałów wykonano ściereczkę do polerowania. Firma wspomina jedynie o miękkim, nieścieralnym materiale. Apple rekomenduje produkt do czyszczenia swoich najdroższych urządzeń, których cena nierzadko przekracza 15 tysięcy złotych.

Aktualnie czas oczekiwania na ścierkę do czyszczenia wynosi od 10 do 12 tygodni. Czy warto ją kupić? Naszym zdaniem nie.