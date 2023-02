Tak wygląda najnowszy Xiaomi 13! Czy jest według Ciebie ładniejszy niż Galaxy S23?

Sprawdzamy, który z nowych topowych flagowców okazał się lepiej zaprojektowany i oferuje ciekawszy design.

Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro po raz pierwszy zostały zaprezentowane już w grudniu zeszłego roku. Oba modele zadebiutowały wtedy na swoim rodzimym, chińskim rynku, ale nie trafiły do szerszej dystrybucji. W tym miesiącu ma się to jednak zmienić, a światowa premiera flagowców nastąpi już 26 lutego. Urządzenia będą jednak miały sporą konkurencję, ponieważ w podobnym czasie do sprzedaży trafiło wiele świetnych smartfonów.

Na początku lutego Samsung zaprezentował nowe modele z serii Galaxy S23, a kilka dni później OnePlus pokazał dobrze przyjętego OnePluse'a 11. Wszystkie tegorocznego flagowce nawiązują swoim wyglądem do poprzednich modeli, ale jednocześnie wnoszą lekki powiew świeżości. W przypadku Galaxy S23 największą zmianą (w kontekście designu) jest wtopienie aparatów w obudowę urządzenia. Ten zabieg nie tylko poprawił wygląd samego smartfona, ale i upodobnił go do designu modelu Ultra, który już w zeszłym roku oferował podobne rozwiązanie konstrukcyjne.

Galaxy S23 Źródło: PCWorld/Artur Tomala

Na portalu MySmartPrice pojawiły się fotografie nowego Xiaomi 13 - jeszcze przed jego globalną premierą. Zdjęcia pokazują nie tylko samego smartfona, ale i zawartość pudełka, w którym znajdziemy kostkę do ładowania. Niestety, nie możemy być pewnie, że taki sam zestaw trafi do sprzedaży również w Europie.

Urządzenie prezentuje się bardzo ciekawie, a najbardziej w oczy rzuca się charakterystyczna wysepka z obiektywami. Xiaomi poszło wyraźnie w innym kierunku niż Samsung i uważam to za spory plus, ponieważ większa różnorodność z całą pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój branży oraz zagwarantuje szerszy wybór potencjalnym użytkownikom.

Źródło: MySmartPrice Źródło: MySmartPrice Źródło: MySmartPrice Źródło: MySmartPrice

Wybór między Xiaomi 13, a Galaxy S23 wydaje się dość nieoczywisty, ponieważ każdy z tych flagowców proponuje nieco inne podejście do konstrukcji. Przyznam, że osobiście trochę bardziej podoba mi się Samsung, czego powodem jest wtopienie obiektywów w plecki urządzenia. Uważam takie rozwiązanie za minimalistyczne i eleganckie, choć napisy znajdujące się na obudowie nieco rujnują cały efekt. Niestety, Xiaomi również umieściło je na pleckach swojego modelu, a więc nie jest to jeden z elementów, który zdołałby mnie zrazić do designu Galaxy S23.