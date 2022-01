Tak wygląda nowa odsłona Samsunga Galaxy Z Flip3 5G!

Samsung przygotował limitowaną edycję modelu Galaxy Z Flip3 5G z okazji zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich.

Po Wooyoungmi Edition, limitowanej edycji Bespoke oraz wariantowi Thom Browne przyszedł czas na kolejny ekskluzywny wariant Samsunga Galaxy Z Flip3 5G.

Koreański producent dość chętnie eksperymentuje z wyglądem swojego najnowszego składanego smartfona i co chwilę prezentuje nam jego nowe warianty kolorystyczne. Tym razem producent postanowił wykorzystać okazję, która nie trafia się zbyt często. Dokładnie rzecz ujmując, przytrafia się raz na cztery lata. Mowa bowiem o zimowych igrzyskach olimpijskich, które już 4 lutego rozpoczną się w Pekinie. Warto też pamiętać, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Koreańczycy przygotowują okolicznościowe smartfony z okazji święta sportu. W czerwcu ubiegłego roku, z okazji letnich igrzysk olimpijskich wypuszczone zostały Samsungi Galaxy S21 5G Olympic Edition.

Zobacz również:

Z okazji nadchodzącego wydarzenia producent przygotował limitowaną edycję innego ze swoich smartfonów, a konkretnie składanego Galaxy Z Flip3 5G. Czym różni się ona od klasycznego smartfona? Urządzenie przede wszystkim dostępne jest w nowym kolorze o nazwie The Winter Dream White oraz złotymi elementami tworzącymi jego ramkę. Na pleckach dolnej połowy, obok logo Samsunga, znalazło się także oficjalne logo zimowych igrzysk olimpijskich 2022 w Pekinie.

Fot. Samsung Fot. Samsung Fot. Samsung

Fot. Samsung Fot. Samsung Fot. Samsung

Specyfikacja techniczna smartfona prezentuje się tak samo, jak w przypadku standardowego modelu Galaxy Z Flip3 5G.

Gdzie możemy kupić to wyjątkowe urządzenie? Smartfon dostępny jest niestety jedynie w oficjalnym sklepie Samsunga w Chinach. Obywatele tego kraju mogą już składać zamówienia w ramach okresu przedsprzedaży. Na półki sklepowe trafi on natomiast 15 stycznia. Jego cena wynosi 1260 dolarów, czyli około 5000 złotych. W chwili obecnej nie wiemy, czy producent zdecyduje się wprowadzić tą limitowaną edycję model Galaxy Z Flip3 5G do pozostałych krajów.

Zobacz także: Samsung Galaxy S21 FE już jest! Sprawdź, gdzie kupić w przedsprzedaży!