Tak wygląda realme GT Master Edition!

Do sieci trafiły nowe rendery przedstawiające realme GT Master Edition oraz krótka lista zawierająca specyfikację tego smartfona.

realme GT Master Edition Źródło: 91mobiles i OnLeaks

Trwają prace nad nowym flagowcem Realme i bazując na informacjach, które widzieliśmy do tej pory, będzie on nosił nazwę Realme GT 5G Master Edition. Urządzenie jest podobno pierwszym telefonem powstającym w jeszcze nie potwierdzonej współpracy z przełomową marką fotograficzną Kodak. Dziś, za pośrednictwem 91mobiles i OnLeaks, do sieci trafiły szczegółowe rendery i specyfikacja tego smartfona.

Konstrukcja telefonu jest zgodna z regularnym Realme GT, choć dostaniemy trzy nowe warianty kolorystyczne do wyboru. Japoński projektant Naoto Fukusawa ponownie otrzymał zadanie zaprojektowania urządzenia Master Edition. W wyniku jego prac, nowy flagowiec realme otrzymał ciemnobrązową oraz dwie białe opcje kolorystyczne. Jeden z białych modeli posiada skórzane nakładki dla bardziej zróżnicowanego wyglądu na tyle obudowy, podczas gdy pozostałe dwie wersje są podobno wyposażone w bardziej tradycyjne matowe wykończenie.

Telefon posiada ten sam 6,43-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Kluczowa różnica pojawia się w kwestii chipsetów, gdyż Master Edition ma posiadać Qualcomm Snapdragon 778, zamiast Snapdragon 888, który znaleźć można w zwykłym Realme GT. Telefon oferuję pamięć RAM o pojemności 8 GB lub 12 GB, podczas gdy pamięć masowa waha się od 128 GB do 256 GB.

Realme GT Master Edition będzie zaopatrzony w główny aparat 64 MP, ultra szerokokątny moduł 8 MP oraz kamerę makro 2 MP. Bateria ma posiadać 4,300 mAh pojemności, a bezprzewodowe ładowanie będzie oferować moc 65 W.

Mówi się, że ceny zaczną się od 399 euro (ok. 1800 zł) za wersję 8/128GB, podczas gdy model 12/256GB będzie dostępny za 449 euro (ok. 2000 zł).