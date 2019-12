Tak wygląda rozgrywka w Devil May Cry Mobile

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun prezentujący rozgrywkę w Devil May Cry Mobile. Na brak emocji nikt nie powinien narzekać.

Capcom, wzorem wielu innych producentów gier, chce zdobyć kawałek bardzo dużego tortu jakim stał się rynek gier mobilnych. Efektem tego jest przeniesienie kultowej serii Devil May Cry na smartfony. Devil May Cry Mobile Pinnacle of Combat, jak brzmi pełna nazwa tytułu, zalicza opóźnienie w kwestii premiery, ale nowy zwiastun powinien zdecydowanie ostudzić emocje.

Gra wygląda zaskakująco dobrze w zasadzie pod każdym względem. Jak na grę mobilną grafika stoi na bardzo dobrym poziomie. Z kolei rozgrywka jest zbliżona do tego, do czego przyzwyczaiły nas wersje na konsole i komputery osobiste. Krótki zwiastun pokazuje wiele znanych ruchów oraz lubianych broni. Nie zabrakło też dynamicznej muzyki, która zawsze była znakiem rozpoznawczym cyklu. Co tu dużo mówić - Devil May Cry pełną gębą.

Tytuł pierwotnie miał zadebiutować jeszcze w 2019 roku, ale ostatecznie jednak do tego nie dojdzie. Na premierę musimy poczekać do bliżej nieokreślonej daty w 2020 roku.