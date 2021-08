Tak wygląda specjalna edycja Galaxy Z Fold 3! Zobacz wideo

Całą zawartość zestawu przedstawił pewien użytkownik serwisu YouTube.

Podobnie jak w zeszłym roku, Samsung stworzył specjalną edycję swojego najnowszego składanego smartfona - Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition. Zestaw kosztuje 3449 dolarów (około 13 500 zł) i jest wyposażony w pasujące etui do Galaxy Z Fold 3, smartwatch Galaxy Watch 4 w wersji LTE, bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2, rysik S Pen Pro, kostkę do szybkiego ładowania o mocy 25 W oraz Wireless Charger Trio, czyli ładowarkę indukcyjną, która potrafi obsługiwać do trzech urządzeń jednocześnie.

Wideo unboxingowe Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition zostało nagrane przez Danny'ego Wingeta, w którym pokazuje wszystko, co znajduje się w środku pudełka. Zawiera ono wersję Galaxy Z Fold 3 o pojemności 512 GB pamięci masowej. Wszystkie urządzenia w tej specjalnej edycji posiadają charakterystyczny design z trójkolorowymi paskami, którego twórcą jest Thom Browne. Dbałość o szczegóły jest niesamowita, zarówno zewnątrz i wewnątrz pudełka, które zostało wyposażone w ten sam motyw.

Każde urządzenie i akcesoria wewnątrz pudełka są starannie ułożone i mają swoje własne mniejsze opakowania. Etui do Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Buds 2 oraz paski do Galaxy Watch 4 są wykonane ze skóry i są w kolorze białym. Kable i ładowarki z USB-C - USB-C wewnątrz pudełka również mają ten sam charakterystyczny design. W porównaniu z szarym kolorem Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition, tegoroczna edycja ma matowy biały tył. Samsung dołączył również dodatkowe paski do zegarka (nylonowy oplot).

Edycja ta nie jest dostępna w polskiej dystrybucji, przynajmniej na tę chwilę. Wszystko wskazuje jednak na to, że jedyną drogą nabycia tego zestawu będzie jedynie zakup w Stanach Zjednoczonych.