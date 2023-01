Tak źle dawno nie było! Apple jest tak zdesperowane, że aż może obniżyć ceny swoich najnowszych telefonów

Producent zastanawia się nad obniżeniem cen podstawowych wariantów swoich flagowców. Wszystko przez tragiczne wyniki sprzedaży.

Od początku sprzedaży najnowszych modeli iPhone'a 14, a szczególnie od październikowej premiery wersji Plus tego modelu, wiele słyszymy o bardzo słabych wynikach sprzedażowych modeli iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus. Jak wpisaliśmy w tym artykule, jest to związane głownie z wysoką ceną oraz brakiem zmian w porównaniu do poprzedniej generacji - Apple posunęło się nawet do, po raz pierwszy w historii, rezygnacji ze zmiany procesora na nowszy model i pozostało przy zeszłorocznej konstrukcji.

Takie podejście do podstawowych wersji iPhone'a 14 było dość oczywiście spowodowane chęcią Apple do zmuszenia klientów do kupowania droższych wariantów Pro, które rzeczywiście mogą pochwalić się kilkoma ciekawymi zmianami - Dynamic Island czy nowe aparaty to tylko dwa z wielu ciekawych rozwiązań. Jednak jest to też prosta strategia do przyzwyczajenia konsumentów do konieczności kupowania najdroższych wariantów aby otrzymać coś sensownego, na czym zyskuje tylko firma z Cupertino - zdecydowanie nie konsumenci.

Wydaje się jednak, że Apple mogło przeliczyć się co do swoich możliwości zwiększania cen - przynajmniej jeśli chodzi o podstawowe wersje "czternastek". Według raportu przygotowanego przez yeux1122, producent intensywnie zastanawia się nad zmniejszeniem cen podstawowych modeli iPhone'a 15. Jest to spowodowane właśnie bardzo złymi wynikami sprzedaży modeli 14 oraz 14 Plus - szczególnie ten drugi od samego wejścia na rynek cieszy się prawie zerowym zainteresowaniem konsumentów. Trudno się temu dziwić, gdyż jak wspominamy w tym porównaniu, za podobną cenę kupimy o wiele lepszy (i równie duży) iPhone 13 Pro Max.

Według nowych informacji Apple ma zastanawiać się nad zmniejszeniem ceny wersji Plus o 50 lub 100 dolarów, co przekładałoby się na około 300-600 zł obniżki u nas w kraju. Oczywiście taki zabieg łączyłby się także z mniejszą ceną zwykłej piętnastki, która zapewne byłaby tańsza o podobną kwotę. Oznaczałoby to, że podstawowe wersje tych telefonów moglibyśmy kupić za około 4599 zł za telefon z ekranem 6,1" oraz 5099 zł za wersję Plus. Nadal drogo, jednak już zdecydowanie bardziej rozsądnie niż aktualne ceny.

Oczywiście na tę chwilę firma nie podjęła jeszcze żadnych oficjalnych decyzji, wydaje się jednak, że może to być jedyna możliwość na uratowanie podstawowych wersji iPhone'a. Jako że Apple ma zamiar dalej wprowadzać coraz większe różnice między podstawową linią a wersjami Pro, obniżka ceny powinna nastąpić jak najszybciej - szczególnie, że Apple może tez planować porzucenie budżetowej wersji iPhone'a SE.