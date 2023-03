Taka okazja na iRobota nie zdarza się często. Rabat wynosi prawie 40% – taniej nie znajdziesz!

Amazon co jakiś czas zaskakuje nas wyjątkowo atrakcyjnymi rabatami na urządzenia przydatne w każdym domu. Tym razem znacznie taniej możemy upolować popularny model robota sprzątającego.

Najnowsza propozycja popularnej platformy sprzedażowej Amazon to spory rabat na funkcjonalny model robota sprzątającego marki iRobot. W porównaniu do ofert innych sklepów i platform sprzedażowych, ta oferta to prawdziwa okazja, obok której trudno przejść obojętnie. Czy warto kupić ten odkurzacz automatyczny? Sprawdzamy, jakie ma funkcje i co dokładnie potrafi.

iRobot Roomba i3152 – funkcje i możliwości

Ten nowoczesny odkurzacz automatyczny został wyposażony w 3-stopniowy system sprzątania, zaawansowane czujniki oraz technologię Dirt Detect. Dzięki tym technologiom czyszczenie podłogi ma być sprawne i wydajne. Został wyposażony w 2 gumowe szczotki główne i 10 razy większą moc ssania niż poprzednie modele od tego producenta. Nadaje się do odkurzania różnych domowych powierzchni. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja wykrywania brudu. Co ważne, gdy akumulator będzie bliski rozładowania, robot powróci do stacji w celu naładowania baterii, a następnie automatycznie wznowi sprzątanie w tym samym miejscu, w którym je przerwał.

Ponadto, producent przekonuje, że ten model to doskonała propozycja dla właścicieli zwierząt domowych. Użytkownik może liczyć na personalizowanie sugestie sprzątania – np. w okresie pylenia roślin czy linienia zwierząt. Robot tworzy personalizowane harmonogramy pracy. Jest kompatybilny z asystentami głosowymi Google Home i Amazon Alexa oraz z technologią Imprint Link. Posiadaczy robota mopującego ucieszy też funkcja automatycznej współpracy z modelem Braava jet m6. Oczywiście, dostępna jest również aplikacja mobilna iRobot Home, w której użytkownik będzie miał dostęp do podsumowania sprzątania, ustawień, harmonogramów i sugestii sprzątania.

iRobot Roomba i3152 kupisz na Amazon z rabatem aż 38%, czyli za 1249 zł. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

