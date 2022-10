Taką wyprzedaż to ja rozumiem. Znakomite gry na PC już od 5 złotych

W sklepie cyfrowym GoG rozpoczęła się wyprzedaż, w ramach której możecie w rewelacyjnych cenach kupić m.in. gry z serii Mortal Kombat, LEGO i Batman.

Wszyscy lubimy wyprzedaże prawda? Jeszcze lepiej jeśli dotyczą one produktów, które nas interesują. Sklep GoG przygotował właśnie znakomitą promocję na gry od Warner Bros. W sumie przeceniono aż 20 tytułów, a najtańsze z nich kupicie już za niecałe 5 złotych. Co dokładnie załapało się do wyprzedaży?

Wyprzedaż gier w GoG

Obniżki cen w ramach wyprzedaży Warner Bros na GoG są naprawdę spore. Dzięki temu możecie zdobyć m.in. kilka gier z serii LEGO, w tym: Batman, Harry Potter i DC Villains. Za 18 złotych możecie nabyć również bardzo dobrą (choć niedocenianą) "grową" odsłonę cyklu Mad Max. Pełną listę tytułów objętych promocją znajdziecie poniżej.

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition - 18 zł

Batman: Arkham City Game of the Year Edition - 18 zł

Batman: Arkham Knight - 14,39 zł

Batman: Arkham Origins - 18 zł

F.E.A.R. Platinum - 5,29 zł

F.E.A.R. 2: Project Origin + Reborn - 13,79 zł

Gauntlet Slayer Edition - 17,49 zł

LEGO Batman: The Videogame - 11,29 zł

LEGO Batman 2 DC Super Heroes - 17,49 zł

LEGO DC Super-Villains - 25,39 zł

LEGO Harry Potter: Years 1-4 - 4,99

LEGO Harry Potter: Years 5-7 - 4,99

Mad Max - 18 zł

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition - 18 zł

Mortal Kombat 1+2+3 - 4,99 zł

Mortal Kombat 4 - 4,99 zł

Mortal Kombat Trilogy - 44,09 zł

Stranglehold - 11,29 zł

The Suffering - 10,09 zł

The Suffering: Ties That Bind - 10,09 zł

Powyższe ceny będą obowiązywać do 10 października.

Zobacz również:

Zobacz również: