Taki muzyczny prezent na Mikołajki do 150 zł brałbym w ciemno. Zadowolenie gwarantowane

Muzyka to ważna część życia wielu osób. Jest ona też świetnym pretekstem do wyboru interesującego prezentu, gdyż gadżety z nią związane świetnie wpisują się w ramy Mikołajkowych upominków. Przedstawiamy kilka świetnych pomysłów na muzyczny prezent na Mikołajki!

Prezenty muzyczne to najczęściej idealnie trafione prezenty. Są one przydatne do wszystkiego - od codziennego słuchawnia ulubionych utworów w domu, przez różnego rodzaju podcasty czy filmy w c zaseie podróży do szkoły czypracy, aż do akcesoriów przydatnych do naszego sprzętu. Dzięki temu możemy być pewni, że prezent łączący sięz muzyką będzie idealnie trafiony - przecież popularność serwisów streamingowych z muzyką czy podcastów jest z roku na rok coraz większa.

Co jednak kupić, gdy chcemy komuś sprezentować muzyczny prezent? Oczywiście fani muzyki często grają na różnego rodzaju instrumentach i starają się tworzyć swoje kompozycje, jednak najważniejszy jest sprzęt do słuchania tych dźwięków. Przedstawiamy więc najlepsze pomysły do 100 zł, które ucieszą każdego fana muzyki!

Słuchawki douszne KZ ZSN Pro

Trudno znaleźć lepszy wariant słuchawek dousznych niż KZ KSN Pro. W relatywni niskiej cenie dostajemy słuchawki z odpinanym, wymiennym kablem, które niejednego fana muzyki zaskoczą swoim niesamowicie czystym brzmieniem i bardzo dobrze zbalansowanymi niskimi i wysokimi tonami. W tym budżecie trudno znaleźć lepszy sprzęt grający!

Impedancja : 25Ω

: 25Ω Czułość : 112dB

: 112dB Częstotliwość : 7-40000 Hz

: 7-40000 Hz Typ wtyczki: 3,5 mm

Słuchawki nauszne Samson SR850

Słuchawki nauszne Samson SR850 są już owiane legendą w budżetowej sferze audofilskiej. Dzięki otwartej konstrukcji zapewniają bardzo dobry, przestrzenny dźwięk oraz czyste wysokie tony, nie tworząc przy tym bardzo cienkich basów. To idealne słuchawki studyjne, które zaskoczą niejednego fana muzyki swoim czystym brzmieniem i dobrymi detalami.

Półotwarta konstrukcja słuchawek

Przetworniki : 50 mm

: 50 mm Pasmo przenoszenia : 10 Hz - 30 kHz

: 10 Hz - 30 kHz Impedancja : 32 Ohm

: 32 Ohm Samoregulujący pałąk

Głośnik bluetooth JBL GO 3

Jesli jednak zależy nam mniej na nieskazitelnej jakości dźwięku, a bardziej na wygodzie i imprezowych doznaniach, warto złapać ten przenośny głośnik JBL GO 3. Dobre wysokie tony, zaskakujące basy oraz całkiem wysoka moc sprawiają, że jest to świetny partner przy ognisku, na domówkę czy po prostu do dobrej zabawy samemu przy ulubionych utworach.

Moc : 4.2 W

: 4.2 W Czas pracy na akumulatorze : 5 h

: 5 h Odporność na zachlapanie : Tak

: Tak Zgodność z urządzeniami : Urządzenia z Bluetooth

: Urządzenia z Bluetooth Zasilanie: Akumulatorowe

Stojak na słuchawki

Kiedy już skończymy słuchać muzyki na ulubionych sł8uchawkach, warto mieć miejsce na ich odłożenie, aby nie przewalały się po pokoju i nie niszczyły pod innymi przedmiotami. Stojak na słuchawki jest idealnym rozwiązaniem, który nie tylko da im stałe miejsce, ale też w przypadku rozwiązań bezprzewodowych, często pozwoli i się naładować. Tak też jest w przypadku Mad Dog HPS600 - świetnego sprzętu dla fana muzyki oraz podświetlenia RGB