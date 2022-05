Takiego urządzenia w Lidlu jeszcze nie widzieliśmy – co za cena! A do niedzieli 50 zł taniej! [27.05.2022]

Czy wiesz, że w ofercie Lidla dostępne jest urządzenie, które bardzo ci się przyda? Sprawdzamy, czy warto kupić ten sprzęt i jakie ma funkcje.

W Lidlu możecie kupić wiele przydatnych urządzeń i gadżetów. Teraz dostępna jest także suszarka z pompą ciepła. Postanowiliśmy sprawdzić, co to za urządzenie, jakie ma funkcje i parametry oraz czy warto zdecydować się na zakup.

Suszarka z Lidla – czy warto kupić?

SILVERCREST Suszarka z pompą ciepła SWT 8 A1, 8kg SWT 8 A1

Suszarka to bardzo wygodne rozwiązanie. Szczególnie, gdy metraż mieszkania nie jest zbyt duży lub brakuje balkonu. Decydując się na zakup takiego sprzętu, możesz pożegnać suszące się na środku salonu lub na grzejnikach pranie. Co ważne, bardzo często ubrania wyjęte z suszarki nie wymagają już dodatkowego prasowania!

Zobacz również:

Suszarka dostępna w Lidlu oferuje aż 15 różnych programów do wyboru, jak np. koszule, szybki, sport, ubranka dziecięce, delikatne, do szafy, do prasowania. Producent zadbał też o system wykrywania błędów. Co ważne, proces suszenia jest sterowany czujnikiem z automatyczną funkcją zapobiegania zagnieceniom. Wygodę użytkowania zapewnia intuicyjny ekran LED oraz standardowe pokrętło. Z uwagi na gabaryty, sklep Lidl zapewnia, że dzień przed planowaną dostawą przewoźnik skontaktuje się z odbiorcą w celu ustalenia dokładnych ram czasowych doręczenia urządzenia.

Dane techniczne:

klasa energetyczna: A++

pojemność: 8 kg

Wymiary: ok. 60 x 85 x 61 cm (wys. x szer. x gł.)

Cena: 1789 zł Sprawdź tutaj

Uwaga! Z okazji 20. urodzin sieci do 29 maja br. za zakupy powyżej 350 zł można otrzymać dodatkowy rabat 50 zł.

Więcej informacji na temat urodzinowej oferty Lidla znajdziesz pod tym linkiem.

Sprawdź też: To jedyna okazja, by kupić te przydatne gadżety z Lidla – tylko do soboty!