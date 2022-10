Takiego urządzenia w Lidlu się nie spodziewasz [07.10.2022]

Czy wiesz, że w ofercie Lidla dostępne jest urządzenie, które bardzo ci się przyda? Sprawdzamy, czy warto kupić ten sprzęt i jakie ma funkcje.

W Lidlu możecie kupić wiele przydatnych urządzeń i gadżetów. Popularny dyskont co rusz zaskakuje nas asortymentem. Teraz dostępna tam jest także dosyć niedroga suszarka z pompą ciepła. Postanowiliśmy sprawdzić, co to za urządzenie, jakie ma funkcje i parametry oraz czy warto zdecydować się na zakup. Suszarka z Lidla jest dostępna w relatywnie dobrej cenie, może więc być dobrą propozycją dla osób, które nie są pewne, czy to jest rozwiązanie dla nich. Zobacz, co proponuje Lidl z działu dużego AGD w przyjaznej cenie.

Suszarka z Lidla – czy warto kupić?

SILVERCREST Suszarka z pompą ciepła SWT 8 A1, 8kg SWT 8 A1

Odpowiedź jest prosta – zdecydowanie warto mieć taki sprzęt. Suszarka jest bowiem bardzo wygodnym rozwiązaniem – przyzna to każdy, kto choć raz potknął się po ciemku o rozstawioną w salonie suszarkę z praniem. Nieoceniona nie tylko zimą, ale także latem, gdy szybko chcemy mieć suche ubrania.

Takie urządzenia szczególnie więc przydają się, gdy metraż mieszkania nie jest zbyt duży lub brakuje balkonu. Co ważne, bardzo często ubrania wyjęte z suszarki nie wymagają już dodatkowego prasowania! Tkaniny i dzianiny są miękkie, bardziej plastyczne niż te schnące w tradycyjny sposób.

Zwykle producenci dbają, by do wyboru były różnorodne programy – niektóre dosuszają pranie całkowicie, inne przygotowują je do prasowania żelazkiem, a jeszcze inne są odpowiednie do bardzo delikatnych tkanin i dzianin.

Suszarka dostępna w Lidlu oferuje aż 15 różnych programów do wyboru, jak np. koszule, szybki, sport, ubranka dziecięce, delikatne, do szafy, do prasowania. Producent zadbał też o system wykrywania błędów. Co ważne, proces suszenia jest sterowany czujnikiem z automatyczną funkcją zapobiegania zagnieceniom. Wygodę użytkowania zapewnia intuicyjny ekran LED oraz standardowe pokrętło, służące do wyboru programu.

Dane techniczne:

klasa energetyczna: A++

pojemność: 8 kg

Wymiary: ok. 60 x 85 x 61 cm (wys. x szer. x gł.)

Cena: 1849 zł Sprawdź tutaj

Lidl – dostawa dużych gabarytów

Dostawa suszarki jest oczywiście możliwa za pośrednictwem firmy kurierskiej (z informacji na stronie Lidla wynika, że do wyboru jest DPD lub InPost). Z uwagi na znaczne gabaryty tego sprzętu, sklep Lidl zapewnia, że dzień przed planowaną dostawą przewoźnik skontaktuje się z odbiorcą w celu ustalenia dokładnych ram czasowych doręczenia urządzenia. Dyskont deklaruje, że dostawa ma zająć nie więcej niż 10 dni roboczych.

Jeśli chodzi o przydatne podczas porządków sprzęty AGD dostępne w Lidlu, warto również zwrócić uwagę na:

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

silna moc ssania

odkurzanie do 2.300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie:

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena: 1389 zł

SILVERCREST Robot sprzątający SSWR A1 z funkcją mopowania

filtr główny i wysokowydajny (High-Performance)

filtr H12

2-w-1: wycieranie i odkurzanie w jednym urządzeniu

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

do podłóg twardych i wykładzin o krótkim włosiu*

2 szczotki boczne zapewniają wydajne czyszczenie

automatyczny powrót do stacji ładowania

wyjątkowy cichy

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia

możliwe również sterowanie pilotem

6 trybów czyszczenia

Cena: 649 zł – 599 zł

SILVERCREST Inteligentny robot sprzątający SSRA1

inteligentne sterowanie poprzez aplikację zapewniające proste programowanie dostosowane do konkretnego dnia

kompatybilny z Amazon Alexa

możliwość użycia aż 40 komend głosowych

przeznaczony do twardych podłóg i dywanów z krótkim włosiem

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

5 trybów czyszczenia

Cena: 829 zł

Odkurzacz akumulatorowy SST 40 A1, bez worka

odkurzacz akumulatorowy 2w1

bezprzewodowy i do elastycznego zastosowania

duża moc ssania dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu 40 V

technologia bez worka z systemem podwójnego filtra

ruchoma, napędzana silnikiem szczotka ssąca

obszerne akcesoria dla różnych możliwości zastosowania

duża swoboda ruchów: praktyczny pasek do noszenia; wtykowy uchwyt; elastyczny wąż ssący

lampka pracy LED na dyszy do podłogi

pojemnik na kurz można łatwo opróżniać, filtr HEPA z możliwością prania (H13)

filtr HEPA z możliwością prania (H13)

zawartość zestawu: adapter sieciowy z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~), szczotka do tapicerki, dysza szczelinowa, giętki, elastyczny wąż, krótki uchwyt ręczny

Cena: 499 zł

SILVERCREST Mop elektryczny 3 w 1 SHBR 560 B1

umożliwia wycieranie, odkurzanie i suszenie w jednej operacji

Nadaje się do różnych rodzajów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub dywan z krótkim włosiem

Ze szczotką silnikową o dużej mocy

2 oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę do łatwego napełniania, opróżniania i czyszczenia

Z funkcją spryskiwania wodą na końcówce ssącej/wycierającej

Z praktyczną funkcją stałego spryskiwania

Zdejmowana szczotka do łatwego czyszczenia

Zintegrowana funkcja samooczyszczania

Ze zgarniaczem w końcówce do rolki

Duży promień działania dzięki bardzo długiemu przewodowi

Wymienny filtr HEPA 13

Drążek zatrzaskuje się w pozycji pionowej – np. na czas przerwy w pracy lub do przechowywania

Z praktyczną możliwością zwijania przewodu

Wraz z tacą do odkładania i uchwytem na szczotki

Cena: 539 zł

SILVERCREST Myjka parowa SDR 1050 D1

dokładne czyszczenie silnym strumieniem pary

prosta obsługa

czyści, dezynfekuje i odtłuszcza

umożliwia uzyskanie efektu błyszczących umywalek, armatury, luster, płytek i felg

do odświeżania tapicerek i tkanin

czyści nawet trudno dostępne miejsca i dokładnie usuwa brud

do wszystkich powierzchni odpornych na parę, takich jak szkło, ceramika, kamień, metal i emalia

usuwa 99,99% bakterii domowych!

bez chemikaliów lub środków czyszczących

wychylana dysza

krótki czas nagrzewania (ok. 3 min)

z kontrolkami, zabezpieczeniem przed dziećmi i zabezpieczeniem przed przegrzaniem

mała, poręczna i łatwa do schowania

duży zasięg dzięki wyjątkowo długiemu przewodowi (4 m)

Cena: 99 zł

SILVERCREST Akumulatorowa myjka do okien SFR 3.7 D6

elektryczne odsysanie - zapobiega kapaniu brudnej wody

mocny akumulator litowo-jonowy

przystosowany także do gładkich powierzchni jak kabiny prysznicowe czy płytki

do łatwego, bezsmugowego czyszczenia powierzchni szklanych i lustrzanych

nakładki ściągające z gumową końcówką

elastyczna i dobrej jakości gumowa końcówka do bezsmugowego usuwania wody z gładkich powierzchni okien

szer. robocza ok. 275 mm

dwukolorowy wskaźnik ładowania

odporność na zachlapanie (z wyjątkiem zasilacza)

akumulator litowo-jonowy:

akumulator zabezpieczony przed przegrzaniem, głębokim rozładowaniem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, prądami ładowania i zwarciem

włącznik/wyłącznik z miękkim uchwytem Soft Touch

Cena: 109 zł

SILVERCREST Szczotka akumulatorowa SABD 3.7 LI D4

bezproblemowe usuwanie brudu oraz cząsteczek kurzu

efektywna wydajność zamiatania na różnych podłożach jak np.: na podłodze drewnianej, kamiennej lub na dywanach (nieprzystosowana do dywanów o wysokim włosiu)

mocny akumulator litowo-jonowy (3,7 V/2200 mAh) o wydajności czyszczenia do 70 m²

obracająca się szczotka zamiatająca z ok. 230 mm szerokością roboczą i miękkim włosiem z tworzywa sztucznego

dodatkowa rozpórka na szczotce ułatwia usuwanie włosów

lekka i zwrotna – przegub można obracać i przechylać

zdejmowany pojemnik do łatwego opróżniania

optymalna wysokość dzięki długiemu na ok. 112 cm drążkowi z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem

uchwyt zatrzaskuje się w pozycji pionowej – np. podczas przerw podczas odkurzania

wygodne włączanie i wyłączanie za pomocą włącznika stopą

z lampką kontrolną wskazującą ładowanie

pojemność: ok. 700 ml

Cena: 149 zł

SILVERCREST Szczotka parowa SDRB 1000 B, 1000 W

płyta z powłoką zapobiegającą przywieraniu

4 w 1: prasowanie, parowanie (wyrzut pary), szczotkowanie, usuwanie drobin

wyjmowany zbiornik na wodę (ok. 70 ml)

płynna regulacja temperatury i przycisk nadmuchu pary

z lampką kontrolną sygnalizującą fazę nagrzewania

zintegrowana podstawka na przerwy w prasowaniu i praktyczny uchwyt do zawieszania

w komplecie z kubkiem do napełniania i zdejmowaną szczoteczką

gotowość do pracy w ciągu 60 sekund

Cena: 59,90 zł

BOSCH Odkurzacz workowy BGLS2FRESH

odkurzacz workowy BOSCH BGLS2FRESH z innowacyjnym silnikiem HiSpin zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii

filtr HEPA zapewnia wysoką skuteczność filtracji - nadaje się dla alergików i można go myć

kompaktowe urządzenie z workiem o dużej pojemności

worki: typ G

rura teleskopowa

ergonomiczny uchwyt

automatyczne zwijanie kabla

zasięg: 8 m

funkcja parkowania

2 duże kółka tylne

Cena: 399 zł

GRUNDIG Odkurzacz bezworkowy VCC 7170, cicha praca

nominalna moc silnika: ok. 750 W

cicha praca - zaledwie 76 dB (A)

wykonany w 50% z tworzywa pochodzącego z recyklingu

pojemnik na kurz o pojemności 2,7 l

długa rura teleskopowa z metalu

zasięg: ok. 8,5 m

bezworkowy

filtr HEPA-13 z możliwością mycia

Cena: 653,90 zł

SILVERCREST Odkurzacz workowy SBBK 700 A1, 700 W

wyjątkowo zwrotny dzięki kompaktowemu kształtowi i poręczny dzięki praktycznemu uchwytowi

mocny silnik 700 W

worek do odkurzacza wielokrotnego użytku

włączanie/wyłączanie i zwijanie kabla przyciskami nożnymi oraz przechowywanie niezajmujące dużo miejsca dzięki praktycznemu systemowi parkowania

wskazanie poziomu napełnienia worka do odkurzacza

wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki filtrowi EPA 12 (99,5% skuteczności separacji)

w zestawie: przełączana szczotka do podłóg (parkiet/dywan), szczotka szczelinowa, dysza do tapicerki, 1 x worek do odkurzacza wielokrotnego użytku

Cena: 199 zł

