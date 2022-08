Takiego urządzenia w Lidlu się nie spodziewasz [18.08.2022]

Czy wiesz, że w ofercie Lidla dostępne jest urządzenie, które bardzo ci się przyda? Sprawdzamy, czy warto kupić ten sprzęt i jakie ma funkcje.

W Lidlu możecie kupić wiele przydatnych urządzeń i gadżetów. Popularny dyskont co rusz zaskakuje nas asortymentem. Teraz dostępna tam jest także dosyć niedroga suszarka z pompą ciepła. Postanowiliśmy sprawdzić, co to za urządzenie, jakie ma funkcje i parametry oraz czy warto zdecydować się na zakup. Suszarka z Lidla jest dostępna w relatywnie dobrej cenie, może więc być dobrą propozycją dla osób, które nie są pewne, czy to jest rozwiązanie dla nich. Zobacz, co proponuje Lidl z działu dużego AGD.

Suszarka z Lidla – czy warto kupić?

SILVERCREST Suszarka z pompą ciepła SWT 8 A1, 8kg SWT 8 A1

Odpowiedź jest prosta – zdecydowanie warto mieć taki sprzęt. Suszarka jest bowiem bardzo wygodnym rozwiązaniem – przyzna to każdy, kto choć raz potknął się po ciemku o rozstawioną w salonie suszarkę z praniem. Nieoceniona nie tylko zimą, ale także latem, gdy szybko chcemy mieć suche ubrania.

Takie urządzenia szczególnie więc przydają się, gdy metraż mieszkania nie jest zbyt duży lub brakuje balkonu. Co ważne, bardzo często ubrania wyjęte z suszarki nie wymagają już dodatkowego prasowania! Tkaniny i dzianiny są miękkie, bardziej plastyczne niż te schnące w tradycyjny sposób.

Zwykle producenci dbają, by do wyboru były różnorodne programy – niektóre dosuszają pranie całkowicie, inne przygotowują je do prasowania żelazkiem, a jeszcze inne są odpowiednie do bardzo delikatnych tkanin i dzianin.

Suszarka dostępna w Lidlu oferuje aż 15 różnych programów do wyboru, jak np. koszule, szybki, sport, ubranka dziecięce, delikatne, do szafy, do prasowania. Producent zadbał też o system wykrywania błędów. Co ważne, proces suszenia jest sterowany czujnikiem z automatyczną funkcją zapobiegania zagnieceniom. Wygodę użytkowania zapewnia intuicyjny ekran LED oraz standardowe pokrętło, służące do wyboru programu.

Dane techniczne:

klasa energetyczna: A++

pojemność: 8 kg

Wymiary: ok. 60 x 85 x 61 cm (wys. x szer. x gł.)

Cena: 1849 zł Sprawdź tutaj

Lidl – dostawa dużych gabarytów

Dostawa suszarki jest oczywiście możliwa za pośrednictwem firmy kurierskiej (z informacji na stronie Lidla wynika, że do wyboru jest DPD lub InPost). Z uwagi na znaczne gabaryty tego sprzętu, sklep Lidl zapewnia, że dzień przed planowaną dostawą przewoźnik skontaktuje się z odbiorcą w celu ustalenia dokładnych ram czasowych doręczenia urządzenia. Dyskont deklaruje, że dostawa ma zająć nie więcej niż 10 dni roboczych.

Jeśli chodzi o przydatne podczas porządków sprzęty AGD dostępne w Lidlu, warto również zwrócić uwagę na:

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

silna moc ssania

odkurzanie do 2.300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie:

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena: 1304,55 zł

SILVERCREST Robot sprzątający SSWR A1 z funkcją mopowania

filtr główny i wysokowydajny (High-Performance)

filtr H12

2-w-1: wycieranie i odkurzanie w jednym urządzeniu

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

do podłóg twardych i wykładzin o krótkim włosiu*

2 szczotki boczne zapewniają wydajne czyszczenie

automatyczny powrót do stacji ładowania

wyjątkowy cichy

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz z możliwością łatwego opróżniania i mycia

możliwe również sterowanie pilotem

6 trybów czyszczenia

Cena: 829 zł

SILVERCREST Inteligentny robot sprzątający SSRA1

inteligentne sterowanie poprzez aplikację zapewniające proste programowanie dostosowane do konkretnego dnia

kompatybilny z Amazon Alexa

możliwość użycia aż 40 komend głosowych

przeznaczony do twardych podłóg i dywanów z krótkim włosiem

wygodne czyszczenie również trudno dostępnych miejsc

5 trybów czyszczenia

Cena: 829 zł

Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

odkurzanie na sucho

bezworkowy

bezprzewodowy

technologia cyklonowa

3 poziomy filtracji

filtr HEPA

regulacja siły ssania

oc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

Cena: 379 zł

Odkurzacz akumulatorowy SST 40 A1, bez worka

odkurzacz akumulatorowy 2w1

bezprzewodowy i do elastycznego zastosowania

duża moc ssania dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu 40 V

technologia bez worka z systemem podwójnego filtra

ruchoma, napędzana silnikiem szczotka ssąca

obszerne akcesoria dla różnych możliwości zastosowania

duża swoboda ruchów: praktyczny pasek do noszenia; wtykowy uchwyt; elastyczny wąż ssący

lampka pracy LED na dyszy do podłogi

pojemnik na kurz można łatwo opróżniać, filtr HEPA z możliwością prania (H13)

filtr HEPA z możliwością prania (H13)

zawartość zestawu: adapter sieciowy z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~), szczotka do tapicerki, dysza szczelinowa, giętki, elastyczny wąż, krótki uchwyt ręczny

Cena: 599 zł – 499 zł

SILVERCREST Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 SHSS 18 B1, 18 V

technologia bez worka z systemem podwójnego filtra

wyjmowany odkurzacz ręczny – do swobodnego korzystania jako urządzenie ręczne

2 poziomy prędkości przy zastosowaniu jako odkurzacz podłogowy: high, tryb ECO

wbudowany, wydajny akumulator litowo-jonowy (18 V/2200 mAh)

silnik DC 18 V

napędzana silnikiem szczotka ssąca

filtr do drobnych i większych cząstek można przemywać

lampka pracy LED na dyszy do podłogi

w zestawie końcówka do fug i końcówka szczotkowa 2 w 1

z zasilaczem, ładowarką i lampką kontrolną ładowania

zasilacz sieciowy z dopasowaniem napięcia do gniazdek na całym świecie (100-240 V~)

akcesoria mogą być przechowywane w stacji ładowania

Cena: 299 zł

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy HF722PTLG, 22 V

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łate opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

gumowane kółka

Cena: 1185,67 zł

SILVERCREST Mop elektryczny 3 w 1 SHBR 560 B1

umożliwia wycieranie, odkurzanie i suszenie w jednej operacji

Nadaje się do różnych rodzajów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub dywan z krótkim włosiem

Ze szczotką silnikową o dużej mocy

2 oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę do łatwego napełniania, opróżniania i czyszczenia

Z funkcją spryskiwania wodą na końcówce ssącej/wycierającej

Z praktyczną funkcją stałego spryskiwania

Zdejmowana szczotka do łatwego czyszczenia

Zintegrowana funkcja samooczyszczania

Ze zgarniaczem w końcówce do rolki

Duży promień działania dzięki bardzo długiemu przewodowi

Wymienny filtr HEPA 13

Drążek zatrzaskuje się w pozycji pionowej – np. na czas przerwy w pracy lub do przechowywania

Z praktyczną możliwością zwijania przewodu

Wraz z tacą do odkładania i uchwytem na szczotki

Cena: 539 zł

PARKSIDE Akumulatorowy odkurzacz ręczny do pracy na mokro lub sucho 20 V 3 kPa

odkurzacz ręczny do szybkiego i wygodnego sprzątania

bez problemu usuwa suche i wilgotne zabrudzenia

kompaktowe wzornictwo z ergonomicznym uchwytem i antypoślizgową powłoką softgrip

system końcówek w 4 konfiguracjach (uniwersalna / do mokrego / szczeliny / szczotka)

zbiornik o pojemności 0,65 l (brutto) zdejmowany po naciśnięciu przycisku z drobnym filtrem przeznaczonym do prania

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

akcesoria zawarte w zestawie: 1 końcówka do szczelin, 1 końcówka do pracy na mokro, 1 końcówka ze szczotką, 1 końcówka uniwersalna

Cena: 109 zł

SILVERCREST Odkurzacz ręczny do odkurzania na mokro i sucho

z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym

ładowarkę można również zamontować na ścianie – załączony materiał montażowy

technologia litowo-jonowa

bez efektu pamięci

niskie samowyładowanie

stała, wysoka wydajność

wydajny i przyjazny dla środowiska

Cena: 99 zł

SILVERCREST Myjka parowa SDR 1050 D1

dokładne czyszczenie silnym strumieniem pary

prosta obsługa

czyści, dezynfekuje i odtłuszcza

umożliwia uzyskanie efektu błyszczących umywalek, armatury, luster, płytek i felg

do odświeżania tapicerek i tkanin

czyści nawet trudno dostępne miejsca i dokładnie usuwa brud

do wszystkich powierzchni odpornych na parę, takich jak szkło, ceramika, kamień, metal i emalia

usuwa 99,99% bakterii domowych!

bez chemikaliów lub środków czyszczących

wychylana dysza

krótki czas nagrzewania (ok. 3 min)

z kontrolkami, zabezpieczeniem przed dziećmi i zabezpieczeniem przed przegrzaniem

mała, poręczna i łatwa do schowania

duży zasięg dzięki wyjątkowo długiemu przewodowi (4 m)

Cena: 99 zł

SILVERCREST Akumulatorowa myjka do okien SFR 3.7 D6

elektryczne odsysanie - zapobiega kapaniu brudnej wody

mocny akumulator litowo-jonowy

przystosowany także do gładkich powierzchni jak kabiny prysznicowe czy płytki

do łatwego, bezsmugowego czyszczenia powierzchni szklanych i lustrzanych

nakładki ściągające z gumową końcówką

elastyczna i dobrej jakości gumowa końcówka do bezsmugowego usuwania wody z gładkich powierzchni okien

szer. robocza ok. 275 mm

dwukolorowy wskaźnik ładowania

odporność na zachlapanie (z wyjątkiem zasilacza)

akumulator litowo-jonowy:

akumulator zabezpieczony przed przegrzaniem, głębokim rozładowaniem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, prądami ładowania i zwarciem

włącznik/wyłącznik z miękkim uchwytem Soft Touch

Cena: 109 zł

SILVERCREST Wibrująca akumulatorowa myjka do szkła i płaskich powierzchni SFAV 3.7 A2

do czyszczenia gładkich powierzchni

nadaje się do gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra, stoły szklane i płytki

funkcja wibracji usuwa zabrudzenia i ułatwia czyszczenie

ścieranie i zwilżanie za jednym pociągnięciem dzięki automatycznej funkcji rozprowadzania wody

bez uciążliwego kapania podczas zwilżania powierzchni

duży otwór zbiornika wody ułatwia napełnianie

Cena: 119 zł

SILVERCREST Szczotka do czyszczenia XXL akumulatorowa SRBX 2200 B2 z 3 nasadkami

wydajny akumulator litowo-jonowy do aż 90 min. pracy bezprzewodowej

do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

niskie samowyładowanie

stała, wysoka wydajność

wydajna i przyjazna dla środowiska

teleskopowy drążek regulowany w zakresie 42-75 cm – do łatwego czyszczenia trudno dostępnych miejsc dzięki 3 nasadkom

3 wielofunkcyjne nasadki

płaska końcówka – do podłóg i ścian

końcówka w kształcie kopuły – do umywalki, prysznica i wanny

stożkowa końcówka – do narożników i fug

jednostka główna regulowana pod kątem 45°

wyłączenie bezpieczeństwa przy zablokowaniu szczotki

urządzenie zabezpieczone przed zachlapaniem (IPX4)

zasilacz z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~)

6 elementów

Cena: 109 zł

SILVERCREST Elektryczna szczotka do czyszczenia SRB 6 A1

elektryczna szczotka do czyszczenia w prosty sposób usunie uporczywych zabrudzeń w gospodarstwie domowym

do dokładnego czyszczenia armatury kuchennej i łazienkowej, fug, kuchenek mikrofalowych, garnków, patelni i wielu innych

bez uciążliwego szorowania

do stosowania w wilgotnych i mokrych warunkach IPX7

akcesoria w zestawie: 1 x nasadka szczotkowa mała, 1 x nasadka szczotkowa duża, 1 x nasadka szczotkowa do szczelin, 1 x nasadka z gąbką czyszczącą

zasilanie bateryjne (w zestawie 4x markowe baterie AA)

Cena: 89,90 zł

SILVERCREST Szczotka akumulatorowa SABD 3.7 LI D4

bezproblemowe usuwanie brudu oraz cząsteczek kurzu

efektywna wydajność zamiatania na różnych podłożach jak np.: na podłodze drewnianej, kamiennej lub na dywanach (nieprzystosowana do dywanów o wysokim włosiu)

mocny akumulator litowo-jonowy (3,7 V/2200 mAh) o wydajności czyszczenia do 70 m²

obracająca się szczotka zamiatająca z ok. 230 mm szerokością roboczą i miękkim włosiem z tworzywa sztucznego

dodatkowa rozpórka na szczotce ułatwia usuwanie włosów

lekka i zwrotna – przegub można obracać i przechylać

zdejmowany pojemnik do łatwego opróżniania

optymalna wysokość dzięki długiemu na ok. 112 cm drążkowi z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem

uchwyt zatrzaskuje się w pozycji pionowej – np. podczas przerw podczas odkurzania

wygodne włączanie i wyłączanie za pomocą włącznika stopą

z lampką kontrolną wskazującą ładowanie

pojemność: ok. 700 ml

Cena: 149 zł

SILVERCREST Szczotka parowa parownica do ubrań SDMF 1300 A1, 1300 W

do szybkiego i łatwego wygładzania odzieży

para pionowa – do parowania wiszących tekstyliów

z przyciskiem do ciągłego wytwarzania pary – możliwość ustawienia za pomocą przełącznika suwakowego

funkcja automatycznego wyłączania: urządzenie przełącza się w tryb gotowości po 15 minutach

wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności ok. 250 ml

z lampką kontrolną sygnalizującą fazę nagrzewania i działanie

długość kabla: 220 cm

Cena: 99 zł

SILVERCREST Szczotka parowa SDRB 1000 B, 1000 W

płyta z powłoką zapobiegającą przywieraniu

4 w 1: prasowanie, parowanie (wyrzut pary), szczotkowanie, usuwanie drobin

wyjmowany zbiornik na wodę (ok. 70 ml)

płynna regulacja temperatury i przycisk nadmuchu pary

z lampką kontrolną sygnalizującą fazę nagrzewania

zintegrowana podstawka na przerwy w prasowaniu i praktyczny uchwyt do zawieszania

w komplecie z kubkiem do napełniania i zdejmowaną szczoteczką

gotowość do pracy w ciągu 60 sekund

Cena: 59,90 zł

BOSCH Odkurzacz workowy BGLS2FRESH

odkurzacz workowy BOSCH BGLS2FRESH z innowacyjnym silnikiem HiSpin zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii

filtr HEPA zapewnia wysoką skuteczność filtracji - nadaje się dla alergików i można go myć

kompaktowe urządzenie z workiem o dużej pojemności

worki: typ G

rura teleskopowa

ergonomiczny uchwyt

automatyczne zwijanie kabla

zasięg: 8 m

funkcja parkowania

2 duże kółka tylne

Cena: 399 zł

BOSCH Odkurzacz workowy BGL3309L GL-30, 600 W

system QuattroPower: ukierunkowana na wydajność technologia Bosch zapewnia fantastyczne rezultaty odkurzania przy niskim zużyciu energii

system PowerProtect: długotrwała siła ssąca i efektywność odkurzania, nawet przy bardziej napełnionym worku

worek PowerProtect zapewnia wysoką wydajność oraz wydłuża okresy między wymianami worków i pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy

aby poprawić o 60% wydajność siły ssącej i zapewnić lepsze rezultaty odkurzania, zalecamy korzystanie z worków "PowerProtect Dustbag"

filtr HEPA: efektywna filtracja, skutkująca w czystszym powietrzu wychodzącym z odkurzacza, odpowiedni dla alergików, można myć - nie trzeba kupować nowego filtra

wyjątkowo cicho przełączana dysza SilentClean Premium

dysza do fug i tapicerek

wąż z materiału

rura teleskopowa

ergonomiczny uchwyt

w zestawie 3 worki o pojemności XL

funkcja automatycznego zwijania kabla

zasięg urządzenia: 10 m

elektroniczne regulowanie siły ssania za pomocą pokrętła

na 4 kółkach

wskaźnik wymiany filtra

poziom hałasu: 79 dB(A)

Cena: 499 zł

GRUNDIG Odkurzacz bezworkowy VCC 7170, cicha praca

nominalna moc silnika: ok. 750 W

cicha praca - zaledwie 76 dB (A)

wykonany w 50% z tworzywa pochodzącego z recyklingu

pojemnik na kurz o pojemności 2,7 l

długa rura teleskopowa z metalu

zasięg: ok. 8,5 m

bezworkowy

filtr HEPA-13 z możliwością mycia

Cena: 669 zł

