Takiego zegarka jeszcze nie widzieliście! Szalony pomysł Facebooka!

Meta, firma znana do tej pory jako Facebook, może w przyszłości wypuścić inteligentny zegarek, który zmieni to, jak postrzegamy tego typu urządzenia!

Czy widzieliście kiedyś smartwatch z odczepianym wyświetlaczem? Albo taki z aparatem pod ekranem, który dodatkowo możemy obrócić? Jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi "nie", to już za chwilę się to zmieni.

Dziennikarze portalu nl.letsgodigital.org dotarli bowiem do dokumentacji wniosku patentowego, który złożyła firma Meta, znana jeszcze wtedy jako Facebook. Jeżeli producentowi kiedykolwiek uda się wyprodukować takie urządzenie i będzie to w dodatku pierwszy smartwatch w historii firmy, to możemy śmiało stwierdzić, że Meta chce wejść na rynek smartwatchy z przytupem.

Dokumentacja złożona została 24 czerwca ubiegłego roku, a patent został przyznany w dniu wczorajszym. W dokumentach znajdziemy opisy dwóch zegarków.

Pierwszy z nich opisuje zegarek z wyświetlaczem w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami oraz kopertą z płaskimi bokami. Tym, co wyróżnia ten pomysł od innych znanych smartwatchy jest fakt posiadania nie jednego, ale dwóch wyświetlaczy. Jeden z nich ma być dodatkowo odczepiany, a w każdym z nich znajdzie się aparat.

Drugi z nich ma posiadać kopertę w klasycznym okrągłym kształcie. Także i tutaj nie zabrakło pewnych nowinek. Co prawda wyświetlacza tego zegarka nie będziemy mogli odczepić, jednak zegarek umożliwi nam przekręcenie go. Będzie posiadał także trzy aparaty, a ustawienie wyświetlacza w konkretnej pozycji umożliwi korzystanie z każdego z nich. Ich funkcjonalność ma jednak wychodzić poza standardowe wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Mają one zostać wykorzystane przy współpracy z systemami AR oraz VR.

Co prawda firma nie wypuściła jeszcze oficjalnie swojego zestawu VR, jednak w zeszłym roku pokazała już jego działający prototyp. Zegarek może być więc kolejnym krokiem do utworzenia metaverse.

Warto jednak pamiętać, że póki co jest to jedynie patent, a cały projekt jest w fazie projektu. Oznacza to, że, jeżeli kiedykolwiek powstaną, na jeden z tych zegarków przyjdzie nam jeszcze poczekać.

