Takiej promocji na urządzenia Philips się nie spodziewałam. Ja już skorzystałam

W związku z nadchodzącym Black Friday Philips przygotował specjalną przedsprzedaż - wybrane produkty możemy teraz kupić z rabatem do -42%. Sprawdziłam, jak to zrobić.

Spis treści

Wielkie święto zakupowe Black Friday dopiero za dwa tygodnie, ale już teraz można liczyć na ciekawe okazje promocyjne w wybranych sklepach czy u producentów. Postanowiłam sprawdzić, co proponuje marka Philips i muszę przyznać, że trafiłam na naprawdę atrakcyjną okazję - przedsprzedaż Black Friday, gdzie do kupienia są wybrane urządzenia AGD ze zniżką do -42%. Należy tylko zapisać się do klubu Mój Philips, aby otrzymać specjalny kod rabatowy.

Wygenerowany kod pozwala na zakup produktów w niższych cenach tylko przez kilka dni. Warto zatem sprawdzić, jakie urządzenia Philips można kupić taniej.

Zobacz również:

Urządzenia Philips w promocyjnej cenie

Oczyszczacz powietrza AC4550 z aplikacją mobilną

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia [m2]: 48

Rodzaj filtra: NanoProtect HEPA, Węglowy, Wstępny

Wydajność [m3/h]: 400

Poziom hałasu [dB]: 34

Moc [W]: 65

Funkcje: Filtracja powietrza, Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, Sterowanie smartfonem

Cena: 2959 zł - po rabacie 1899 zł - przejdź do sklepu

Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro

Pojemność pojemnika na kurz: 0,4 l

Czas pracy (eco): 30 min

Czas działania (w trybie turbo): 15 min

Czas ładowania: 5 h

Akcesoria w zestawie: nasadka zasysająca 180°, zasilacz sieciowy, szczelinówka, zintegrowana szczotka, stacja dokująca montowana na ścianie

Waga produktu: 2,43 kg

Poziom głośności: 80 dB

Napięcie baterii: 18 V

Cena: 1 359 zł - po rabacie 749 zł - przejdź do sklepu

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare ProtectiveClean 6100

Czas pracy baterii: do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare

Elementy zestawu: ładowarka, 2 ProtectiveClean, 2 standardowe W2 Optimal White, pokrowiec

Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)

Quadpacer i SmarTimer

Tryby: 3 poziomy intensywności

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki

Czujnik siły nacisku

Technologia BrushSync

Cena: 1 199 zł - po rabacie 899 zł - przejdź do sklepu

Odkurzacz workowy Performer Active FC8577/09

Moc wejściowa (IEC): 650 W

Poziom głośności: 77 dB

Podciśnienie (maks.): 17,5 kPa

Moc wejściowa (maks.): 900 W

Łączenie rury: ActiveLock

Zasięg działania: 9 m

Długość przewodu: 6 m

Metalowa, dwuczęściowa rura teleskopowa

Regulacja mocy: Pokrętło

Typ kółek: Gumowe

Standardowa nasadka: nasadka TriActive+

Akcesoria w zestawie: szczelinówka, zintegrowana szczotka

Dodatkowa nasadka: nasadka do twardych podłóg

Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 447 x 304 x 234 mm

Waga produktu: 5,2 kg

Typ worka na kurz: Trwałe worki S-bag Classic Long Performance

Pojemność pojemnika na kurz: 4 l

Filtr wylotowy: Filtr antyalergiczny

Filtr silnika: Mikrofiltr

Cena: 919 zł - po rabacie 699 zł - przejdź do sklepu

Prostownica Sublime Ends StraightCare BHS677/00

Długość przewodu: 1,8 m

Napięcie: 110–240 V

Czas nagrzewania: 15 sekund

Maksymalna temperatura: 230 °C

Rozmiar płytki: 25 x 105 mm

Automatyczne wyłączanie: po 30 minutach

Uchwyt do zawieszania

Ceramiczna powłoka

Obrotowy kabel

Pielęgnacja jonowa

Gwarancja: 2 lata

Cena: 369 zł - po rabacie 259 zł - przejdź do sklepu

Blender parowy 4 w 1 SCF885/01

Pojemnik do przechowywania (240 ml): Tak

Pojemność: 1 l do gotowania na parze (pokarmy stałe); 720 ml do miksowania (płyny)

Zużycie energii: 400 W

Długość przewodu: 70 m

Napięcie: 220–240 V, 50–60 Hz

Cena: 889 zł - po rabacie 589 zł - przejdź do sklepu

Jak skorzystać z promocji?

Dodaj produkt z danej oferty do koszyka. W koszyku dodaj wygenerowany kod rabatowy (otrzymasz go na maila). Po naliczeniu rabaty przejdź do płatności.

Sprawdźcie również: Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie