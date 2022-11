Takiej promocji w Lidlu jeszcze nie było. Te dwa popularne urządzenia kupisz znacznie taniej

Lidl nie jest kojarzony już tylko z siecią sklepów, do której udamy się na zakupy spożywcze. Od dłuższego czasu rozbudowuje ofertę - w tym m.in. AGD. Tym razem, przedstawia dwa wyjątkowe produkty, które kupisz z kilkudziesięcioprocentowym rabatem! Specjalna promocja jest ważna tylko przez 3 dni.

Niemiecka sieć sklepów nie ustaje w wysiłkach, aby stać się znakomitą przestrzenią dla zakupów sprzętów dla domu, a w tym m.in. AGD, elektroniki i nie tylko. O sukcesie świadczy nieustannego rozbudowywanie marek własnych (więcej dowiesz się w naszym wpisie: Lidl: marki własne - co warto wiedzieć? Zebraliśmy najciekawsze informacje). Tańsze alternatywy okazują się być nierzadko równie funkcjonalne, a ich popularność rośnie w siłę - przykładem może być m.in. Lidlomix. Tymczasem, Lidl przygotował dla nas kolejną akcję promocyjną, obok której trudno przejść obojętnie...Sprawdź, które sprzęty szczególnie zwróciły naszą uwagę oraz jak duży rabat możesz uzyskać.

SILVERCREST Robot kuchenny planetarny SKM 600 B2, 600 W

Kuchenny robot planetarny będzie świetnym pomocnikiem w kuchni zarówno dla laika, jak i prawdziwego pasjonata gotowania i pieczenia. Upora się z zagniataniem, mieszaniem i miksowaniem rozmaitych składników. Wszystko to, dzięki silnikowi o mocy 600 Watt - w przypadku wymagających prac, można skorzystać z funkcji turbo. Urządzenie wyposażono w zdejmowaną misę o pojemności 5 litrów - zapomnij więc o dzieleniu ciasta, wszystko przygotujesz podczas jednego cyklu pracy. W zestawie znajduje się osłona zapobiegająca zachlapaniu z otworem, trzepaczka oraz hak do zagniatania ciasta i płaskie mieszadło (pokryte powłoką Teflon - zapobiegającą przywieraniu).

bezstopniowe ustawienie prędkości z dodatkową funkcją turbo

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

haki i płaskie mieszadło z powłoką zapobiegającą przywieraniu Teflon®

wymienne akcesoria, które można myć w zmywarce

moc: 600 W

wymiary: ok. 35 x 21,6 x 32,9 cm

materiał wykonania: tworzywo sztuczne, stal szlachetna

waga: ok. 3,98 kg

Zakup robota planetarnego wcale nie musi wiązać się z koniecznością rozbijania domowej skarbonki! Tylko podczas 3 dni (03.11 - 05.11) możesz kupić sprzęt taniej aż o 80 zł. Finalnie, jego cena wyniesie 329 zł - 249 zł. Zakupu możesz dokonać pod tym linkiem.

SILVERCREST Ekspres do kawy ciśnieniowy kolbowy SEMM 1470 A2, 1470 W

Odpowiednio zaparzona kawa to podstawa, a aksamitnej pianki nie musisz poszukiwać już wyłącznie w ulubionej kawiarni. Ekspres do kawy posiada zintegrowany system do spieniania mleka (z możliwością indywidualnej regulacji ilości). Najlepsze efekty mogą zostać uzyskane dzięki 15-barowemu ciśnieniu oraz wysokiej mocy sięgającą aż 1470 Watt. Możesz wybierać spośród 3 napojów - Espresso, Latte oraz Cappuccino w dwóch wielkościach.

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

moc: 1470 W

wymiary: ok. 20,5 x 32,4 x 30,8 cm

dł. kabla: 100 cm