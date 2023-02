Takiej szczoteczki potrzebowałam - ładuję raz na 200 dni, a zapas końcówek wystarcza na 3 lata

Mycie zębów elektryczną szczoteczką do zębów jest uznawane za bardziej skuteczne, a w połączeniu z pojemnym akumulatorem i wieloma trybami pracy ten model zyskuje jeszcze więcej. Aż 200 dni na jednym naładowaniu i komplet końcówek na 3 lata - brzmi przekonująco.

Nandme X8000 - czemu zawdzięczamy jej skuteczność?

Dokładne oczyszczanie zębów nie tylko trzyma nas z dala od chorób jamy ustnej, ale także odświeża oddech i wybiela zęby. W porównaniu do szczoteczek manualnych, szczoteczki elektryczne są bardziej skuteczne w czyszczeniu, ale także bezpieczniejsze w pielęgnacji zębów.

Elektryczna szczoteczka do zębów Nandme NX8000 od spółki Xiaomi jest wyposażona w wysokowydajny silnik bezszczotkowy, wibrujący z częstotliwością 41 000 razy na minutę. Podczas szczotkowania całkowicie miesza pastę do zębów z wodą, aby uzyskać bogatą i delikatną pianę, która skutecznie pomaga usunąć resztki jedzenia i płytkę nazębną. Ponadto, szczoteczka posiada inteligentną funkcję kontroli nacisku - zbyt mocne szczotkowanie jest sygnalizowane za pomocą żółtej diody. Otrzymujemy również powiadomienia o konieczności wymiany końcówki (gdy jest używana przez ponad 3 miesiące) - poinformuje nas o tym niebieskie światło.

Zasilaj raz na ponad pół roku dni - Nandme X8000

Jak deklaruje producent, pojemny akumulator pozwala na użytkowanie szczoteczki do 200 dni na jednym naładowaniu, co jest dobrym wyborem, gdy planujemy dalekie podróże. Duża żywotność baterii sprawia, że nie trzeba pamiętać o zabieraniu ze sobą ładowarki. Tak rzadka konieczność zasilania może okazać się nieoceniona nawet w domowym zaciszu, kiedy to zdarza nam się zapominać o cyklicznym ładowaniu, co kilka lub kilkanaście dni.

Szczoteczka elektryczna NX8000 jest wyposażona w wiele przemyślanych rozwiązań. Ma nie tylko 2-minutowy timer, ale także funkcję przypomnienia o zmianie strefy co 30 sekund. Uchwyt ma powłokę antypoślizgową, a jego klasa odporności to IXP7, więc nie ma obaw o uszkodzenie nawet podczas szczotkowania pod prysznicem. Zestaw Xiaomi Nandme NX8000 zawiera 12 główek, które można wymieniać co 3 miesiące. Oznacza to, że przez 3 lata nie musimy martwić się o zakup oddzielnych główek, które bywają kosztowne.

Nandme X8000 - dostępność

Szczoteczka elektryczna jest dostępna w promocyjnej cenie od 20.02 - 24.02. Wystarczy, że użyjesz kodu NANDMEU861, aby obniżyć jej cenę do 186,71 zł. We wspomnianym zestawie otrzymujesz 12 końcówek, a także 2 pudełka nici dentystycznych F88. Model Nandme X8000, jak i wszelkie szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

