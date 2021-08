Tales of Arise - wypróbuj nadchodzącego jRPG za darmo już dziś

Jeśli jesteście spragnieni dobrych gier jRPG, to mamy dla was dobre wieści. Już dzisiaj możecie wypróbować za darmo Tales of Arise - najnowszą odsłonę kultowej serii.

Tales of Arise (fot. Bandai Namco)

Seria gier jRPG "Tales of" nigdy nie osiągnęła popularności Final Fantasy czy Dragon Quest, ale nie oznacza to, że jest od nich gorsza. Jest ona nieprzerwanie rozwijana już od 26 lat i może pochwalić się dużą i oddaną społecznością graczy. Najnowsza odsłona cyklu - Tales of Arise, zadebiutuje już w tym roku, ma być to przełom dla serii, która z dumą wkracza w nową generację konsol. Jeśli spragnieni ciekawych historii i wyrazistych postaci, to zachęcamy was do wypróbowania Tales of Arise, szczególnie, że wersja demonstracyjna gry została właśnie udostępniona na konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PlayStation 5.

Tales of Arise - jak i gdzie pobrać demo?

Chcąc pobrać demo Tales of Arise wystarczy, że zalogujecie się na swojej konsoli i wybierzecie wersję dedykowaną waszemu urządzaniu. Możecie również skorzystać ze sklepu PS Store bądź MS Store w przeglądarce.

Pamiętajcie, że ze względu na to, iż Tales of Arise otrzyma pełne wsparcie na konsolach nowej generacji (Xbox Series / PS5), ważne jest, aby pobrać odpowiednią wersję dema.

Tales of Arise - data premiery i platformy

Tales of Arise zadebiutuje już 10 września na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC. Niestety posiadacze pecetów nie będą mieli okazji wypróbować dema.

