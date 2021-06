Tamagotchi powraca! Tym razem jako smartwatch

Tamagotchi jedna z najbardziej zaawansowanych i przełomowych zabawek z przełomu wieków powraca w nowej formie. Jak Bandai zamierza odświeżyć Tamagotchi?

Tamagotchi było jednym z największych hitów przełomu wieków. Wprowadzona przez japońską firmę Bandai w listopadzie 1996 roku elektroniczna zabawka będąca zaawansowanym symulatorem posiadania własnego zwierzaka sprzedała się w ilości 83 milionów sztuk.

Tamagotchi Smart Źródło: phonearena.com

Cała gra polega na odpowiednim dbaniu o własnego wirtualnego pupila. Naszym zadaniem jest utrzymywanie go przy życiu przez jak najdłuższy czas. Kolejne wersje Tamagotchi oferowały coraz to nowe funkcje. Pojawiła się możliwość łączenia się z innymi tamagotchi oraz ulepszone podzespoły. Tamagotchi sprzedawane było jako niewielkie urządzenie elektroniczne z wbudowanym ekranem oraz kilkoma przyciskami służącymi do obsługi.

Podczas opieki nad Tamagotchi właściciel musiał kilka raz dziennie karmić swoje zwierzątka, sprzątać po nim, bawić się z nim grając w gry oraz stymulować jego umysł poprzez kilka predefiniowanych opcji udostępnionych przez Bandai.

W przypadku, gdy użytkownik nie dbał o swojego pupila musiał zaczynać zabawę od nowa.

Teraz po latach Bandai zamierza przywrócić świetność grze Tamagotchi. Na rynku pojawi się zupełnie nowa wersja Tamagotchi Smart, która tym razem przyjmie formę smartwatcha dla dzieci. Całość otrzyma możliwość sterowania z wykorzystaniem głosu oraz dotyku. Pojawi się także krokomierz i zegarek, które ułatwią synchronizację wirtualnego zwięrzątka z jego opiekunem.

W grze znajdziemy nowe postacie i style. W praktyce Tamagotchi Smart łączy możliwości oryginalnego Tamagotchi sprzed 20 lat z możliwościami smartwatcha. Oczywiście nie zabrakło modnej ostatnimi czasy formy zakupów w grze. W przypadku Tamagotchi Smart całość realizowana będzie przez specjalne karty TamaSma, które umożliwia dostęp do eksluzywnych przedmiotów i postaci.

Tamagotchi Smart zadebiutuje w Japonii 23 listopada 2021 roku. Nie poznaliśmy jeszcze daty globalnej premiery.

Czy w dobie komputerów, smartfonów i tabletów, dzieci pokochają nową wersję Tamagotchi? Tego dowiemy się dopiero za kilka miesięcy.

Źródło: phonearena.com