TangleBot - pojawił się bardzo groźny szkodnik na systemy Android

Może przejąć Twój telefon! Zobacz, jak uniknąć tego potężnego zagrożenia!

TangleBot - tak nazywa się wyjątkowo złośliwe oprogramowanie, które niedawno zidentyfikowali specjaliści ds. bezpieczeństwa. Jest on bardzo złożonym i przemyślanym narzędziem, które w przypadku udanego ataku potrafi przejąć telefon i zmienić go w urządzenie szpiegujące. Jak atakuje? Poprzez kampanię SMS-ową. Użytkownik może otrzymać wiadomość dotyczącą regulacji w sprawie COVID-19 lub wyłączeń prądu w okolicy - jest w niej tylko część tekstu, a reszta znajduje się na stronie, do której prowadzi załączony linki. Co ciekawe - strona ta (oczywiście fałszywa) wymaga do działania Adobe Flash.

Fałśzywe SMS-y. Foto: TechSpot

Technologia Adobe nie jest wspierana na Androidzie od 2012 roku, a samo Adobe zrezygnowało z niej w 2020 roku, jednak jeśli nieświadomy użytkownik kliknie okienko aktualizacji oprogramowania, zainfekuje w ten sposób swój telefon TangleBotem. Te zaś zinfiltruje cały telefon, przejmie kontrolę nad mikrofonem i aparatem, dostanie dostęp dp wszystkich plików, wiadomości SMS itp. Może też dowolnie blokować połączenia przychodzące, a także samodzielnie dzwonić - zwłaszcza na numery premium.

Fałszywa aktualizacja Adobe. Foto: TechSpot

Szkodnik został skonstruowany tak, że bardzo ciężko go wykryć nawet zaawansowanym antywirusom. Jak zatem nie dać się złapać? Po prostu nie klikać w linki w SMS-ach od nieznanych nadawców. Taki zabieg socjoinżynieryjny to nic innego, jak przesyłanie "wezwań do zapłaty" w mailach. Innego sposobu - niestety - nie ma.

Źródło: TechSpot