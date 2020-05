Tani Huawei Y8s z dwoma aparatami do selfie oficjalnie

Huawei zaprezentował właśnie nowy model z budżetowej serii Y. To idealny smartfon dla nastolatków.

Dosyć niespodziewanie Huawei zaprezentował nowego smartfona. Model Y8s to flagowy przedstawiciel budżetowej serii Huawei Y dedykowanej młodym użytkownikom.

Zgodnie z przeciekami, które trafiły do sieci już w zeszłym miesiącu Huawei Y8s oferuje niewielkiego notch'a podobnego do tego znanego z iPhone'a, w którym umieszczono dwie kamerki przednie do selfie. Z tyłu również znajdziemy podwójny aparat główny.

Huawei Y8s pojawił się niedawno na oficjalnej stronie Huawei Jordania, dzięki czemu znamy już dokładną specyfikację techniczną urządzenia.

Smartfon dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej oraz zielonej z holograficznym wzorem.

Na pokładzie znajdziemy 6,5 calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli) z niewielkim wycięciem w ekranie. Umieszczono w nim dwa aparaty do selfie - 8 MP matrycę główną oraz 2 MP sensor głębi odpowiedzialny za zdjęcia portretowe.

Na pleckach znalazło się miejsce dla 48 MP matrycy o przysłonie f/1,8, która wspierana jest przez identyczny, jak na froncie 2 MP sensor głębi. Oba aparaty mają do pomocy diodę doświetlającą wykonaną w technologii LED. Całość została umieszczona w czarnej, prostokątnej obudowie w lewym górnym rogu urządzenia.

Za wydajność odpowiada znany nam już układ Kirin 710. Składa się on z czterech rdzeni Cortex A73 oraz czterech energooszczędnych rdzeni Cortex A53. Za wydajność graficzną odpowiada układ Mali G51-MP4.

Smartfon sprzedawany będzie w dwóch konfiguracjach - z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Oba warianty posiadają czytnik kart pamięci w formacie microSD. Smartfon posiada sporą baterię o pojemności 4000 mAh, która ładowana jest za pomocą przestarzałego złącza microUSB.

Huawei Y8s pracuje pod kontrolą przestarzałego już Androida 9.0 Pie z nakładką graficzną EMUI 9.1, ale co ciekawe w przeciwieństwie do innych nowych modeli posiada preinstalowane usługi Google.

Huawei nie poinformował jeszcze o cenach oraz dostępności smartfona.

