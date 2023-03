Tani, a dobry? To możliwe! Najlepsze smartfony do 500 zł

Rynek budżetowych smartfonów ma się lepiej, niż kiedykolwiek. Obecnie znaleźć można wiele tanich, a jednocześnie dobrych modeli, które nie oferują już tylko podstawowych funkcji. Przedstawiamy najlepsze smartfony do 500 zł, na które warto zwrócić uwagę.



Ceny najnowszych flagowców często sięgają zdecydowanie zbyt wysokich kwot, a nie każdy jest w stanie pozwolić sobie na takie wydatki. Nie oznacza to jednak, że od razu trzeba rezygnować z najnowszych funkcji, stylowego wzornictwa, czy też udanych i ładnych zdjęć. Choć wielu producentów skupia się przede wszystkim na swoich flagowych modelach, nie zabrakło również czasu na to, aby przygotować ofertę bardziej przystępnych cenowo smartfonów, które jednocześnie oferują na prawdę dużo, jak na ich cenę.

Przedstawiamy najlepsze smartfony do 500 zł, jakie obecnie można kupić w popularnych sklepach internetowych z elektroniką.

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9A

Smartfon wyposażono w procesor MediaTek Helio G25 z technologią HyperEngine oraz wciągający wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala. Posiada tylną kamerę z 13-megapikselowym aparatem, a dodatkowy efekt kalejdoskopu pozytywnie wpłynie na Twoje nagrania. Dla ochrony oczu zastosowano rozwiązanie, które zabezpiecza przed niebieskim światłem nawet po spędzeniu wielu godzin przed ekranem smartfonu. Znalazło się także miejsce dla baterii o pojemności 5000 mAh, która wyróżnia się długą żywotnością.

Xiaomi Redmi 9A oferuje także port micro USB, wejście słuchawkowe jack 3,5 mm, a ponadto Dual 4G standby. Co więcej, pozwala rozszerzyć pamięć do 512 GB przez użycie karty micro SD. Dodatkowym atutem z pewnością okaże się fakt, iż producent zastosował powłokę odporną na zachlapanie, co daje większe poczucie bezpieczeństwa.

Xiaomi Redmi A1

Xiaomi Redmi A1

Smartfon XIAOMI Redmi A1 został wyposażony w system podwójnych aparatów 8 MP z inteligentnymi algorytmami przetwarzania obrazu. Do dyspozycji otrzymujemy również m.in. tryb portretowy, który pozwoli na uzyskanie efektu naturalnej głębi ostrości w tle oraz tryb HDR - szczególnie przydatny do fotografowania scen o wysokim kontraście. Posiada baterię o pojemności 5000 mAh, która powinna wystarczyć na cały dzień pracy, a także technologię szybkiego ładowania o mocy 10 W.

Xiaomi Redmi A1 ma wyświetlacz HD+ o przekątnej 6,52 cala. Jego wąskie ramki nie przeszkadzają podczas grania czy oglądania filmów, co z pewnością jest dodatkowym atutem w tej półce cenowej. Pamięć wewnętrzną urządzenia można rozszerzyć do 1 TB za pomocą karty micro SD, natomiast pamięć RAM o dodatkowe 2 GB. Na tyle urządzenia znajduje się teksturowany panel, na którym nie zostają odciski palców, a do tego wygodnie leży w dłoniach, nawet podczas długiego użytkowania. Smartfon dostępny jest w kolorach czerni, zieleni i niebieskiego.

Motorola moto E20

Motorola moto E20

Motorola moto E20 posiada wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala Max Vision HD+ wraz z współczynnikiem proporcji 20:9, a sercem smartfona został procesor Unisoc T606. Jest to wydajna, ośmiordzeniowa jednostka, która taktuje z częstotliwością aż 1.6 GHz i współpracuje z 2 GB pamięci RAM, co czyni tę konfigurację jedną z szybszych w swej klasie. Akumulator o pojemności 4000 mAh pozwoli cieszyć się pracą urządzenia do około 40 godzin.

Za zdjęcia odpowiadają dwa tylne aparaty - 13 Mpx oraz 2 Mpx - a także czujnik głębi ostrości, który automatycznie rozmyje tło fotografowanego obiektu. Do dyspozycji są również przeróżne tryby i funkcje, takie jak: ujęcia nocne, upiększanie twarzy, panorama, zoom o wysokiej rozdzielczości, tryb portretowy i profesjonalisty, a także HDR.

Dla wielu szczególnie ważny będzie czytnik linii papilarnych, który został umieszczony na tylnej części obudowy urządzenia. Całość dopełnia hydrofobowa powłoka, dzięki której Motorola moto E20 poradzi sobie w każdy deszczowy dzień.