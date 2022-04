Tani ekspres do kawy w RTV Euro AGD – TYLKO DZIŚ z dużym rabatem! [29.04.2022]

W sieci RTV Euro AGD codziennie pojawiają się promocje na wybrane produkty. Dziś, 29 kwietnia, w promocji jest ekspres do kawy!

Codziennie inne produkty w atrakcyjnych cenach – oto oferta „Hity dnia” w sklepie RTV Euro AGD. Wybraliśmy najciekawsze urządzenie, które jest objęte dzisiejszą promocją.

Jak skorzystać z promocji „Hity dnia” w RTV Euro AGD?

Wejdź na stronę euro.com.pl, wybierz interesujący cię produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka. Rabat naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ zakupy i wybierz odpowiednią opcję dostawy.

Ekspres Philips LatteGo Premium EP3241/50

Użytkownik do wyboru ma 5 rodzajów kaw. Dodatkowo, zastosowana w urządzeniu funkcja Moja Kawa pozwala na dostosowanie mocy napoju oraz ustawienie proporcji mleka do kawy. Ekspres wyposażony został w ceramiczny młynek. Dodatkowym atutem urządzenia jest system Aroma Extract – producent zapewnia, że dzięki temu uzyskuje się idealny aromat, cremę i temperaturę kawy. Filtr AquaClean oczyszcza natomiast wodę oraz zapobiega odkładaniu się kamienia w urządzeniu. Dodatkowo, producent przekonuje, że LatteGo to najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka. Co ważne, pojemnik na mleko można przechowywać w lodówce oraz myć w zmywarce.

Parametry:

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato

Ciśnienie/Moc: 15 barów/1500 W

System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 2399 zł – 2099 zł Sprawdź

