Tani rower elektryczny Eleglide M1 Plus to świetny kompan na wycieczki w cieplejsze dni

Rowery elektryczne zyskują na popularności, a początek wiosny wydaje się idealnym czasem na test jednego z nich.

Model Eleglide M1 Plus to - ze względu na swoją niską cenę - odpowiednie urządzenie na początek przygody z elektrycznymi jednośladami. Rowery są w tym segmencie zdecydowanie jednymi z najpopularniejszych środków transportu, a o prym w swojej dziedzinie rywalizują głównie z hulajnogami. Zmienna marcowo-kwietniowa pogoda nie była idealnym czasem na testy modelu M1 Plus, ale udało mi się zabrać go ze sobą na kilka krótszych wycieczek, a zbiór moich spostrzeżeń na jego temat możecie sprawdzić w poniższym tekście.

Na wstępie chciałbym napisać kilka słów o samej cenie roweru, ponieważ w dużej mierze wskazuje ona na domyślną grupę użytkowników, do których skierowany został omawiany model. Standardowa kwota, w jakiej kupicie to urządzenie, wynosi 4139 zł. Zdążyłem jednak zauważyć, że rower często znajduje się na przecenie i można go wtedy kupić za kilkaset złotych mniej - nawet w momencie pisania tego tekstu model M1 Plus jest objęty rabatem, który obniża jego cenę do 3799 zł.

Eleglide M1 Plus

Cena: 4139 zł 3799 zł / Link

Kwota jasno wskazuje więc na to, że nie jest to raczej urządzenie dla profesjonalistów lub bardziej zaawansowanych użytkowników o wyższych wymaganiach. Mimo to model M1 Plus świetnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu i może być również towarzyszem na dłuższe wycieczki - o czym więcej w dalszej części tekstu.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Rower dotarł do mnie w grubym, kartonowym pudle, a wszystkie części koniecznie do jego zmontowania zostały odpowiednio zabezpieczone. Nie ma więc najmniejszej potrzeby, by obawiać się o jakieś potencjalne uszkodzenia poszczególnych elementów, które mogłyby mieć miejsce w trakcie transportu. Czas, który był mi potrzebny na złożenie wszystkich części i przygotowanie roweru do jazdy wyniósł około godziny. Sam montaż był raczej intuicyjny i rzadko zerkałem do instrukcji, ale gdyby ktoś miał taką potrzebę to oczywiście znajduje się ona w zestawie.

Ocena wyglądu urządzenia jest oczywiście kwestią gustu, choć muszę przyznać, że model M1 Plus bardzo mi się podoba. Tyczy się to tak właściwie zarówno samego designu (a przede wszystkim tych jaskrawożółtych elementów na ramie), jak i konstrukcji, która jest dosyć lekka. W zestawie z rowerem znajduje się również kluczyk do odpięcia akumulatora, dzięki czemu możemy dodatkowo zmniejszyć wagę pojazdu (kiedy nie chcemy korzystać z silnika) lub po prostu naładować ogniwo np. w domu czy mieszkaniu.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Na kierownicy został umieszczony panel z wyświetlaczem, dzięki któremu możemy kontrolować tryb wspomagania oraz poziom naładowania baterii. Ekran jest oczywiście podświetlany, a widoczne na nim informacje są wyraźne i czytelne. Rower oferuje 5 poziomów wspomagania, a sam silnik znajduje się w tylnej piaście. Źródło napędu posiada 250 W mocy, a więc jest to dość standardowa jednostka. Bateria w modelu M1 Plus posiada pojemność 12,5 Ah i - według zapewnień producenta - powinna zagwarantować zasilanie nawet przy długich trasach (maksymalnie 100 km).

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Podczas testów zabierałem model M1 Plus głównie na kilkunastokilometrowe wycieczki, choć zdarzyła się również jedna wyprawa, której łączna długość wyniosła około 30 km. Podstawowym elementem, na który w pierwszej kolejności zwracałem uwagę podczas jazdy, było poprawne funkcjonowanie wspomagania. W tym aspekcie muszę przyznać, że wszystko działało niezwykle płynnie podczas każdej trasy, a zmiana samego poziomu wspomagania podczas podróży odbywała się bez żadnych problemów.

Większą część testów przeprowadzałem w mieście - jeżdżąc po płaskich, asfaltowych drogach - ale często podróżowałem również po ścieżkach znajdujących się w lasach lub na polanach. W każdych warunkach rower sprawdzał się bez zarzutów. Warto również zauważyć, że model M1 Plus posiada wbudowany tryb wspomagania prowadzenia, który sprawia, że rower sam rusza z miejsca, bez konieczności pedałowania (oczywiście w wolnym tempie). Ta funkcja może okazać się bardzo przydatna np. podczas podprowadzania pojazdu pod górkę.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Co do pozostałych elementów konstrukcji, które wpływają na ostateczny komfort jazdy, również nie mam żadnych zastrzeżeń. Co prawda rower posiada mechaniczne hamulce oraz przeciętny amortyzator, ale jestem w stanie mu to wybaczyć, przypominając sobie jego aktualną cenę. Przerzutki, amortyzatory oraz sam silnik mnie nie rozczarowały, a podczas testów nie musiałem się mierzyć z jakąkolwiek awaryjną sytuacją.

Na koniec dodam, że w zestawie z urządzeniem znajdziecie także manetki, które umożliwiają zmianę modelu M1 Plus w "skuter" lub "motorower". W praktyce oznacza to, że jazda nie wymaga żadnej siły mięśni, ale warto pamiętać, że w ten sposób można podróżować jedynie po niepublicznych drogach.

Fot. Konrad Łącki / PCWorld.pl

Eleglide M1 Plus to rower, który sprawdzi się idealnie w przypadku użytkowników, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z elektrycznymi jednośladami. Konstrukcja urządzenia jest solidna, montaż prosty, a jazda sprawia naprawdę dużo frajdy.