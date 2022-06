Tani rower elektryczny – jaki wybrać? Promocja do niedzieli: ciekawy model kupisz z rabatem aż 470 zł! [03.06.2022]

Jeśli zastanawiasz się, jaki wybrać rower elektryczny i gdzie kupić, z pewnością zainteresuje cię aktualna oferta sieci Media Markt. Kod rabatowy sprawia, że tylko do niedzieli rower elektryczny JEEP jest tańszy o prawie 500 zł!

Spis treści

W ofercie sieci Media Markt tylko do 5 czerwca 2022 r., dostępny jest rower elektryczny w mocno obniżonej cenie. Sprawdzamy, co to za pojazd, jakie ma parametry i czy warto go kupić. To może być dobra okazja, by zaopatrzyć się w ten funkcjonalny sprzęt, którym można jeździć zarówno po mieście, jak i na dłuższe wyprawy.

Jak skorzystać z rabatu do Media Markt?

Wejdź na stronę internetową sklepu Media Markt, a następnie wyszukaj produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka.

i dodaj go do koszyka. Aby obniżyć cenę urządzenia, w podsumowaniu, w polu na wpisanie kodu rabatowego, wklej kod KPK-2505 i kliknij „zastosuj”.

i kliknij „zastosuj”. Dokończ składanie zamówienia wybierając opcję dostawy oraz płatności.

Rower elektryczny JEEP JE-C28L-KY – czy warto kupić?

Ten miejski rower posiada stalową ramę oraz silnik o mocy 250 W pozwalający na rozwinięcie prędkości do 25 km/h, a także 28-calowe koła. W pojeździe zastosowano baterię litową o pojemności 10 Ah, która pozwala na przejechanie do 70 km na jednym ładowaniu. Wymaga ładowania przez ok. 4-6 godzin. Rower posiada też hamulce typu V-Brake, 6-biegowe przerzutki oraz akcesoria takie, jak bagażnik.

Zobacz również:

Parametry:

Silnik: Moc 250W

Maksymalna prędkość: 25 km/h ze wspomaganiem

Liczba biegów: 6

Opony: 700C * 35

Cena: 4469 zł – 3999 zł Sprawdź

Zobacz też: Media Markt: co dziś w promocji? Rabaty do nawet 2000 zł!