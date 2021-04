Tani smartfon dla graczy? Redmi udowodni, że to możliwe. To będzie hit.

Xiaomi po raz kolejny udowodni, że smartfon z topową specyfikacją techniczną nie musi kosztować kilku tysięcy. Tym razem mowa o sprzęcie dedykowanym dla graczy. Czy nadchodzący smartfon Redmi pokona Asusa ROG Phone?

Rynek smartfonów cały czas rośnie. Obok flagowców pojawiają się nowe konstrukcje dedykowane dla amatorów fotografii oraz graczy.

Xiaomi Black Shark 3

Redmi szykuje się do premiery nowego urządzenia, które ma być zarazem mobilną konsolą do gier. W środku smartfona o numerze modelu M2104K10C znajdzie się procesor MediaTek Dimensity 1200. Oznacza to wysoką wydajność w przystępnej cenie.

Urządzenie otrzymało niedawno certyfikat 3C na terenie Chin, który sugeruje zbliżającą się premierę smartfona.

Nowy telefon od Redmi otrzyma wyświetlacz AMOLED wyprodukowany przez Samsunga z centralnie umieszoną kamerką do selfie. W związku z pozycjonowaniem urządzenia jako sprzęt dla graczy nie zabraknie 144 Hz częstotliwości odświeżania ekranu. Smartfon zaoferuje również specjalnie zaprojektowaną obudowę poprawiająca chwyt podczas rozgrywki w trybie horyzontalnym.

Urządzenie otrzyma akumulator o niezidentyfikowanej pojemności. Całość zasilana będzie z wykorzystaniem 67 W systemu ładowania przewodowego. Na pleckach znajdzie się 64 MP sensor Sony IMX 686.

Sugerowana cena detaliczna urządzenia ma wynosić około 300 dolarów.

Możliwe, ze na wybranych rynkach nadchodzący smartfon pojawi się jako POCO.

Źródło: Gizmochina.com