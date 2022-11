Tani smartfon na Black Friday? Sprawdź najlepsze modele do 1500 zł

Zakup flagowca ma coraz mniej sensu. Sprawdź nasz ranking smartfonów kosztujących mniej, niż 1500 zł. To świetne propozycje z wydajnymi podzespołami oraz dobrymi aparatami. Dla większości konsumentów okażą się one trafnym wyborem.

Spis treści

W dzisiejszym rankingu przyglądamy się średniakom kosztującym około 1500 zł. To obecnie jedne z najchętniej wybieranych smartfonów. Dzieje się tak z kilku powodów. Konstrukcje, których cena detaliczna wacha się pomiędzy 1200, a 1500 zł posiadają wydajne podzespoły, świetne wyświetlacze i dobre aparaty. Dodatkowo w tym segmencie cenowym standardem staje się zintegrowany modem sieci 5G oraz obudowa wykonana z materiałów premium. Dla większości konsumentów dobrze dobrany średniak za około 1500 zł będzie lepszym wyborem, niż znacznie droższy flagowiec.

Realme 7 Pro - przykładowy średniak z drugiej połowy 2020 roku

Czego możemy oczekiwać po smartfonie za 1500 zł?

Szybkie spojrzenie na oferty z najpopularniejszych sklepów z elektroniką pozwala zauważyć, że za 1500 zł jesteśmy w stanie wybierać spośród wielu nowoczesnych modeli smartfonów. Dodatkowo na rynku znajdziemy urządzenia dedykowane graczom, fotosmartfony oraz uniwersalne konstrukcje, które odnajdą się w każdym zastosowaniu. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu średniaka w cenie około 1500 zł.

Procesor

Dzisiejsze średniaki oferują 64 bitowe procesory z co najmniej ośmioma rdzeniami i wydajnymi układami graficznymi. W prezentowanych smartfonach znajdziemy głównie układy Snapdragon z serii 700 marki Qualcomm. To procesory dedykowane do urządzeń z średniej-wyższej półki cenowej. Są one gwarancją płynnej pracy przez wiele miesięcy. Dodatkowo układy z literką G na końcu posiadają specjalne dodatki w oprogramowaniu optymalizujące wydajność w grach.

Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć operacyjna

Absolutne minimum to 4 GB pamięci operacyjnej, ale praktycznie każdy nowy średniak ma co najmniej 6 GB RAM-u. Taka ilość pamięci pozwala na wydajną pracę z kilkoma aplikacjami w tym samym czasie. Niektóre modele oferują mocniejsze podzespoły na co warto zwrócić uwagę.

Pamięć operacyjna LPDDR5

Pamięć masowa

Na rynku nie znajdziemy już modeli z 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Standardem w średniakach jest 64 GB miejsca na pliki użytkownika, ale często znajdziemy nieco droższe modele posiadające 128 GB pamięci. Warto rozważyć zakup modelu z większą ilością miejsca. Przyda się ona jeżeli lubimy robić dużo zdjęć, nagrywać filmy w 4K, oglądać seriale offline lub grać w nowe gry. Pamiętaj, że musisz odjąć około 10 GB na system operacyjny, nakładkę graficzną oraz preinstalowane aplikacje. Realnie 64 GB smartfon oferuje do wykorzystania 45-50 GB pamięci.

Pamięć masowa w standardzie UFS

Modem 5G

Smartfony kosztujące około 1500 zł coraz częściej posiadają zintegrowany modem sieci 5G. Pozwala on łączyć się z internetem z dużo większą szybkością oraz mniejszymi opóźnieniami. Sieć 5G nie jest jeszcze dobrze rozpowszechniona. Jeżeli mieszkasz poza miastem lub nie zależy Ci na superszybkim internecie możesz wybrać modele z modemem sieci 4G LTE.

5G staje się coraz tańsze

Czytnik linii papilarnych w ekranie

Wyświetlacz

Decydując się na średniaka możesz wybierać pomiędzy modelami z 60 Hz, 90 Hz lub 120 Hz odświeżaniem ekranu. Jeżeli oglądasz filmy i seriale lepiej zdecydować się na model z panelem AMOLED oferującym standardowe odświeżanie. Zyskasz wtedy rewelacyjną czerń oraz świetne odwzorowanie kolorów, a także wysoką wydajność energetyczną.

Aparat

Każdy z prezentowanych smartfonów posiada kilka obiektywów na pleckach. Mowa o aparatach o wysokiej rozdzielczości z możliwością łączenia pikseli oraz wsparciem dla trybu nocnego. Możemy liczyć również na aparaty ultraszerokokątne oraz matryce pomocnicze.

Dwa aparaty na pleckach to dziś totalne minimum

Jakość zdjęć zadowoli każdego zwykłego użytkownika. Amatorzy fotografii powinni dołożyć kilkaset złotych i kupić zeszłorocznego flagowca. Zaoferuje on lepszej jakości aparat.

Jakość wykonania

Dzisiejsze średniaki rzadko wykonane są ze słabych materiałów wykończeniowych. Coraz więcej modeli posiada obudowy wykonane z aluminium oraz szkła Corning Gorilla Glass.

Nowe średniaki bardzo często wykonane są niemalże identycznie jak flagowce. Istnieje jednak kilka różnić. W tańszych smartfonach znajdziemy gniazdo słuchawkowe Jack, ale rzadko możemy liczyć na pełną wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP68.

System operacyjny

Kupując smartfon za około 1500 zł możemy liczyć na preinstalowanego Androida 11 lub 12 oraz dodatkową nakładkę producenta.

Android 11

Xiaomi Redmi Note 11S

Smartfon Xiaomi posiada spory 4.3 calowy ekran wyposażony w 90 Hz odświeżanie wyświetlacza. Dostępny jest w kilku wariantach oferujących różną ilość pamięci RAM oraz miejsca na pliki użytkownika. Proponowany przez nas model został wyposażony w 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci masowej. Zakup tego wariantu gwarantuje zmieszczenie się w 1500 zł.

Urządzenie posiada baterię o pojemności aż 5000 mAh! Gwarantuje to możliwość bardzo długiego użytkowania telefonu na jednym ładowaniu. Smartfon zadebiutował z procesorem MediaTek Helio G96, posiadającym 8 rdzeni z taktowaniem 2,05 Hz.

Xiaomi Redmi Note 11S otrzymał kamerę główną o rozdzielczości 108 MP. Dodatkowo na pleckach urządzenia znajdziemy aparat ultraszerokokątny o mocy 8 MP oraz obiektywy do pomiaru głębi i makro. Smartfon jest również odporny na zachlapania co potwierdza certyfikat IP53.

Motorola Edge 20

Jedną z największych zalet Motoroli Edge 20 jest jej design. Urządzenie zdecydowanie wyróżnia się na tle innych smartfonów w swojej półce cenowej. Największe wrażenie robi wykończenie plecków, na których powstają delikatne refleksy odbijające światło.

Smartfon zadebiutował z procesorem Snapdragon 778G 5G, czyli jedną z mocniejszych jednostek w tym segmencie cenowym. Układ wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki użytkownika. Bateria jest nieco mniejsza (4000 mAh) niż w poprzednim proponowanym przez nas urządzeniu, co nieco zaskakuje biorąc pod uwagę wielkość ekranu, którego przekątna to aż 6.7 cala!

Motorola Edge 20 może więc okazać się idealnym wyborem dla użytkowników lubiących oglądać filmy na smartfonie.

Realme 9 Pro

Realme 9 Pro przykuwa uwagę przede wszystkim wyświetlaczem wyposażonym w 120 Hz odświeżanie obrazu oraz przekątną 6.6 cala. Smartfon posiada baterię o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy akumulatorem obłsugującym technologię szybkiego ładowania.

Urządzenie zostało oparte na procesorze Snapdragon 695 marki Qualcomm, wspieranym przez 8 GB pamięci RAM. Na telefonie znajdziemy również około 128 GB miejsca na nasze pliki. Realme 9 Pro zadebiutował w 2022 roku co czyni go stosunkowo nowym smartfonem. Dlatego też został on wyposażony w najnowszą obecnie wersje systemu Android oznaczoną numerkiem 12.

Samsung Galaxy M52 5G

Urządzenie Samsunga zostało wyposażone w świetny, średniopółkowy procesor Snapdragon 778G 5G marki Qualcomm. Smartfon posiada również bardzo jasny ekran Super AMOLED wyposażony w 120 Hz odświeżanie wyświetlacza.

Problemem dla użytkowników nie będzie również bateria, która jest ogniwem o pojemności 5000 mAh. Naładujemy ją szybką ładowarką o mocy 25 W. Największe wrażenie w smartfonie robi przede wszystkim 64 MP aparat główny, którym możemy nagrywać wideo w rozdzielczości 4K.

Smartfon dostępny jest w wariantach oferujących 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz oferuje 128 GB miejsca na pliki użytkownika (w opcji do 1500 zł).

Oppo Reno 5 5G

Ostatni smartfon w naszym zestawieniu to Oppo Reno 5 5G. Urządzenie posiada 6.4 calowy ekran AMOLED wyposażony w 90 Hz odświeżanie wyświetlacza. System to Android 11 oparty na procesorze Snapdragon 765G marki Qualcomm. Podobnie jak w przypadku większości poprzednich urządzeń, chipset smartfona oferuje 8 rdzeni oraz - w tym przypadku - zegar o taktowaniu 2.4 Hz.

Oppo Reno 5 5G działa na autorskiej nakładce ColorOS, która jest zaskakująco szybka. Bez zarzutów działa również ukryty pod ekranem czytnik linii papilarnych. Urządzenie wyposażone zostało w baterię o pojemności 4300 mAh, a w zestawie znajdziemy także ładowarkę wyposażoną w technologię szybkiego ładowania SuperVOOC 2.0.