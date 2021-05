Tani tablet z Androidem? Xiaomi ma coś dla Ciebie!

Dotychczas jedynym konkurentem z Androidem na rynku tabletów zdominowanych przez Apple'a był Samsung. Tym ciekawsza wydaje się informacja, z której wynika, że Xiaomi pracuje nad trio o nazwach kodowych "Nabu", "Enuma" i "Elish".

Mi Pad 4

Nazwy pojawiły się przy analizowaniu zdekompilowanego kodu w aplikacjach MIUI 12.5 i były przywoływane w metodach "isPad". Może to sugerować, że niektóre aplikacje MIUI będą wyświetlać wybrane funkcje na tabletach. Do tego wersja alfa aplikacji MIUI Home zawiera nowe ustawienia do demonstrowania nawigacji systemu.

Ukryta strona nawigacji w systemie dla tabletów w MIUI Home alpha w wersji 4.22.0.3089. źródło: kacskrz Ukryta strona nawigacji w systemie dla tabletów w MIUI Home alpha w wersji 4.22.0.3089. źródło: kacskrz

Analiza plików źródłowych grupy Telegram XiaomiUI i polskiego typera Xiaomi kacskrz wskazuje na wyświetlacze o standardowych proporcjach 16:9 i rozdzielczości 2560x1600. Będą to panele LCD o częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Sam "Nabu" może mieć panel o przekątnej 10,97 cala, wymiary 236mm x 148mm oraz baterię 8720 mAh. "Enuma" i "Elish" mogą być wzajemnie powiązanymi produktami. Nazwa modelu pierwszy kończyć się będzie na K81, a drugiego na K81A. Odrębny model "Nabu" zyska końcówkę K82 i prawdopodobnie jako jedyny będzie obsługiwać łączność mobilną (4G LTE/ 5G).

Nadchodzące tablety Xiaomi będą wyposażone w rzadko widziane w tego typu urządzeniach chipsety Qualcomm Snapdragon z serii 8. "Enuma" i "Elish" napędzane będą przez sm8250, co oznacza wyposażenie w jeden z Snapdragonów 865, 865+ lub 870. Za to "Nabu" będzie zbudowany na platformie Qualcomm sm8150 , czyli którymś z Snapdragonów 855, 855+ lub 860. Przypomnijmy, że dotychczas jedynymi tabletami ze Snapdragonem 855 czy 865 na rynku międzynarodowym są Samsung Galaxy Tab S6 oraz S7. Tablety Xiaomi mogą stać się ciekawą alternatywą. Rynek Androidów z pewnością potrzebuje nowych, zaawansowanych produktów, więc jest na co czekać.

