Tania elektronika w x-kom - sprawdź, co kupisz w promocji [14.09.2021]

W sklepie x-kom trwa promocja na wybrane urządzenia, w tym: konsole, monitory czy projektory. Zobaczcie, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Aby skorzystać z promocji w x-kom, należy aktywować kod rabatowy szkola podczas składania zamówienia. Przeceny trwają do 19 września lub do wyczerpania zapasów. Co pojawiło się w ofercie promocyjnej i co warto kupić?

Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark B2236dw

Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna

Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN

Druk dwustronny: Automatyczny

Szybkość druku: do 34 str./min

Cena z kodem: 369 zł

Zobacz również:

Router Totolink A7000R (2600Mb/s a/b/g/n/ac) DualBand

Rodzaj: Router bezprzewodowy

Standard: Wi-Fi 5

Częstotliwość: 2.4 / 5 GHz

Prędkość transmisji: 2600 Mb/s

Cena z kodem: 129 zł

Monitor Gigabyte M27Q czarny HDR KVM

Przekątna: 27"

Rozdzielczość: 2560 x 1440

Matryca: LED, IPS

Klasa energetyczna: G, G

Cena z kodem: 1 399 zł

Drukarka wielofunkcyjna HP Smart Tank 515

Technologia druku: Atramentowa, kolorowa

Interfejsy: USB, Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, Mopria

Druk dwustronny: Brak

Szybkość druku: do 11 str./min

Cena z kodem: 699 zł

Głośniki Logitech Z407

Głośniki: 2.1

Moc głośników: 20 W

Moc subwoofera: 20 W

Łączność: Bluetooth

Cena z kodem: 269 zł

Urządzenie wielofunkcyjne HP Neverstop 1200n

Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna

Interfejsy: USB, LAN

Druk dwustronny: Brak

Szybkość druku: do 21 str./min

Cena z kodem: 649 zł

ASUS ZenWiFi AC CD6 MESH (1500Mb/s a/b/g/n/ac) 2xAP

Rodzaj: Router bezprzewodowy

Standard: Wi-Fi 5

Częstotliwość: 2.4 / 5 GHz

Antena: Wbudowana

Cena z kodem: 399 zł

Monitor Acer Predator X25

Przekątna: 24,5"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Matryca: LED, IPS

Klasa energetyczna: G, G

Cena z kodem: 2 999 zł

