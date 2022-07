Tania hulajnoga elektryczna – jaką wybrać? Promocja tylko do środy: ciekawy model kupisz z rabatem 100 zł! [05.07.2022]

Jeśli zastanawiasz się, jaką hulajnogę elektryczną wybrać i gdzie kupić, z pewnością zainteresuje cię aktualna oferta sieci OleOle. Kod rabatowy sprawia, że tylko do środy hulajnoga elektryczna Red Bull Racing jest tańsza o 100 zł!

Spis treści

W ofercie sieci OleOle tylko do 6 lipca 2022 r., dostępna jest hulajnoga elektryczna w obniżonej cenie. Sprawdzamy, co to za pojazd, jakie ma parametry i czy warto go kupić. Szukasz e-hulajnogi dla siebie? To może być dobra okazja, by zaopatrzyć się w ten funkcjonalny sprzęt, którym można jeździć zarówno po mieście, jak i na dłuższe wyprawy.

Jak skorzystać z rabatu do OleOle?

Wejdź na stronę internetową sklepu OleOle, a następnie wyszukaj produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka.

i dodaj go do koszyka. Kod rabatowy GR300622 aktywuje się automatycznie.

aktywuje się automatycznie. Dokończ składanie zamówienia wybierając opcję dostawy oraz płatności.

Elektryczna hulajnoga Red Bull Racing RBTEEN85-75 – czy warto kupić?

Ten pojazd posiada silnik o mocy 350 W oraz akumulator 36V, który wymaga ładowania przez ok. 5 godzin. Ta e-hulajnoga rozwija prędkość do 20 km/h. Na jednym ładowaniu przejedzie do 20 km. Poradzi sobie z nachyleniem terenu pod kątem maksymalnie 10 stopni. Średnica zastosowanych w tym modelu kół wynosi 8,5 cala.

Zobacz również:

Parametry:

Zasilanie: akumulator 36V

Czas ładowania: 5 h

Zasięg na jednym ładowaniu: 20 km

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Minimalne obciążenie: 30 kg

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Maksymalny kąt nachylenia terenu: 10 °

Średnica kół: 8,5 cala

Informacje dodatkowe: światła LED

Waga: 14 kg

Cena: 1999 zł – 1899 zł Sprawdź

Zobacz też: Media Markt: co dziś w promocji? Rabaty do nawet 2000 zł!