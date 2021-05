Tania myszka bezprzewodowa w Lidlu - za tę cenę warto ją kupić

W nowej ofercie Lidla pojawiła się myszka bezprzewodowa SilverCrest w bardzo atrakcyjnej cenie - sprawdźcie, jak się prezentuje i ile za nią zapłacimy.

Lidl wciąż poszerza swoją ofertę jeśli chodzi o urządzenia i akcesoria elektroniczne - tym razem w sprzedaży pojawiła się mysz bezprzewodowa do komputera marki SilverCrest, za którą zapłacimy tylko 49,99 zł - przejdź do sklepu Lidl Online. To bardzo dobra cena, szczególnie, że myszka posiada całkiem niezłą specyfikację. Zobaczcie, jak się prezentuje:

Ergonomiczna mysz bezprzewodowa SilverCrest - dane techniczne:

ergonomiczny kształt - dla optymalnej wygody i odciążenia stawów

bezprzewodowa z odbiornikiem USB Nano

zasięg aż do 10 m (technologia radiowa 2,4 GHz)

6 programowalnych klawiszy

optyczny czujnik z rozdzielczością do wyboru: 800, 1600 oraz 2400 dpi

zawartość: 1 mysz z odbiornikiem USB Nano

w zestawie 2 baterie AA

mysz bezprzewodowa z podkładką: z zdejmowaną, magnetyczną podkładką

Rozmiar: mysz bezprzewodowa: ok. 118 x 88 x 51 mm; mysz bezprzewodowa z podkładką: ok. 136 x 100 x 87 mm

Waga: mysz bezprzewodowa: ok. 88 g (bez baterii); mysz bezprzewodowa z podkładką: ok. 134,5 g (bez baterii)

