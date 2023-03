Tanie AirPods Lite jeszcze w tym roku? iOS 16.4 skrywa więcej, niż myślimy

Beta iOS 16.4 uchyla kolejny rąbek tajemnicy na temat kolejnej generacji słuchawek AirPods.

Słuchawki AirPods wciąż pozostają jednym z najpopularniejszych akcesoriów Apple. Jak wynika z danych Canalys, w pierwszym kwartale 2022 roku ich sprzedaż wyniosła aż 19,3 mln sztuk. Natomiast ogólna sprzedaż słuchawek true wireless (TWS) w trzecim kwartale 2022 roku to 76,9 mln sztuk, z czego 4,2 mln sztuk stanowią same AirPods Pro 2.

To właśnie wtedy Apple zaprezentowało, wspomnianą powyżej, nową odsłonę AirPods Pro. Słuchawki te otrzymały sporo usprawnień, które mogą zachęcić potencjalnych użytkowników tańszych modeli. Warto jednak zauważyć, że nie różnią się szczególnie od pierwszej generacji. Co więcej, większość słuchawek Apple może odstraszać swoją ceną, a najnowsze z nich kosztują obecnie prawie 1300 zł. Dużo wskazuje jednak na to, że firma z Cupertino planuje zmianę, która może zachęcić wielu nowych użytkowników.

According to analyst Jeff Pu, Apple is working on “AirPods Lite” to compete with low-cost wireless earbuds



These new AirPods could presumably cost under $100 pic.twitter.com/4nHLmXXzsL — Apple Hub (@theapplehub) January 3, 2023

Na początku tego roku, analityk Jeff Pu zasugerował, że Apple pracuje nad budżetową wersją swoich słuchawek. Mają one nosić nazwę AirPods Lite i kosztować do 100 dolarów (około 450 zł), co jest ponad dwukrotnie mniejszą kwotą, z którą zadebiutowały AirPods Pro 2. Niestety, nadal nie wiemy zbyt wiele na temat daty premiery tych słuchawek, lecz wczorajsza premiera bety iOS 14.6 rzuciła nieco nowego światła na ten temat.

Odkryto, że nowa generacja słuchawek AirPods może się pojawić w niedalekiej przyszłości. Informacje udostępnione przez leakera Aaron (@aaronp613) na Twitterze wskazują jasno na to, że beta iOS 16.4 zawiera odniesienia do niewydanych nigdy słuchawek AirPods, które mogą być identyfikowane za pomocą numeru A2048. Samo etui natomiast rozpoznamy po numerze A2968.

Exclusive: iOS 16.4 references new AirPods with the model number A3048 and a new AirPods case with the model number A2968 — Aaron (@aaronp613) March 21, 2023

Na ten moment nie wiemy nic więcej, lecz mamy nadzieję, że kolejne bety, a w końcu i pełne wydanie kolejnej wersji iOS, przyniosą kolejne informacje o nowych słuchawkach od Apple.

Patrząc na daty premier poprzednich generacji AirPods, możemy spodziewać się, że najbardziej prawdopodobną datą ogłoszenia AirPods Lite będzie wrzesień 2023 roku. To właśnie w tym miesiącu Apple co roku prezentuje całemu światu nowe iPhone'y, a nierzadko również towarzyszące im akcesoria, takie jak Apple Watch, czy właśnie AirPods.