Tanie laptopy – promocja TYLKO 48H!

Weekend laptopa w sklepie OleOle! Sprawdź, które modele są objęte rabatem i co tym razem warto kupić.

Weekend laptopa, czyli dobra okazja, by kupić nowy sprzęt do codziennego użytku, do gier lub klasy premium. Sprawdzamy, które modele można tym razem kupić w atrakcyjnych cenach. Promocja w sklepie OleOle! obowiązuje w dniach 7–8 maja 2022 r.

Jak skorzystać z rabatu w OleOle?

Dodaj do koszyka wybrany produkt objęty kodem rabatowym. Kod rabatowy LAPTOPOLE222 naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i wybierz opcję dostawy.

Laptop Apple Macbook Air M1 13,3" Apple M1 - 8GB RAM - 256GB Dysk - macOS (gwiezdna szarość) US

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1 M1

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 4599 zł – 4299 zł Sprawdź

Laptop Huawei MateBook 14 2021 14" AMD Ryzen 5 5500U - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11

Ekran: 14 cali, 2160 x 1440 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5500U 2,1 - 4,0 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 3799 zł – 3599 zł Sprawdź

Laptop ASUS VivoBook 15 K513EA-L11957W OLED 15,6" Intel Core i5-1135G7 - 16GB RAM - 512GB Dysk - Win11

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel Core i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 3599 zł – 3299 zł Sprawdź

Laptop HP Victus 16-e0202nw 16,1" 144Hz AMD Ryzen 5 5600H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050Ti Grafika - Win11

Ekran: 16,1 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600H 3,3 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti + AMD Radeon Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 3999 zł – 3799 zł Sprawdź

Laptop Apple Macbook Pro M1 13,3" Apple M1 - 16GB RAM - 512GB Dysk - macOS (srebrny)

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1 M1

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 7849 zł – 7499 zł Sprawdź

