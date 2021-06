Tanie linie lotnicze - strony ekonomicznych przewoźników w Polsce

Lot do wymarzonego kraju w cenie obiadu? To możliwe! Opowiadamy, jak zaoszczędzić na podróżach z najbardziej popularnymi przewoźnikami w Polsce.

Na świecie jest tyle ciekawych miejsc, że nawet odkładając część pensji co miesiąc może nam nie wystarczyć na zwiedzenie ich wszystkich. Z myślą o tym powstały tanie linie lotnicze, które oferują bilety w bardzo konkurencyjnych cenach. Oczywiście, wiąże się to z niektórymi ograniczeniami - na przykład musimy przestrzegać limitów wymiarów bagażu podręcznego. Najpopularniejszymi tanimi liniami lotniczymi w Polsce są Wizzair oraz Ryanair, w Europie oprócz wymienionych jeszcze są easyJet (Brytyjskie linie lotnicze), Eurowings (Niemieckie), Norwegian (Skandynawskie) i inne.

Wizzair - jak korzystać?

Nawigacja po stronie jest bardzo prosta i intuicyjna. Na stronie głównej serwis proponuje od razu wybór miejsca docelowego, dnia i ilości podróżujących, a po wprowadzeniu danych pokazuje kalendarz z cenami. Następnie trzeba kliknąć pasujący dzień, wybrać taryfę i opłacić bilety.

Jeśli jednak nie wiemy, gdzie chcemy polecieć, Wizzair na stronie głównej (trzeba zjechać trochę na dół) proponuje kilka tanich lotów, które mogą Cię zainteresować. Również bardzo pomocną zakładką jest Zaplanuj w pasku na górze strony - można w niej wyszukać najniższą cenę biletów do wybranego kraju czy też zainspirować się na coś nowego.

Wizzair - gdzie polecimy?

Wizzair oferuje loty z kilku miast w Polsce - Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Szczecin, Lublin i Olsztyn. Przy czym z Warszawy dolecimy do ponad 20 krajów, podczads gdy z Olsztyna - tylko do Londynu lub Dortmundu. Na stronie znajdziemy również listę najpopularniejszych celów podróży, która pomoże nie tylko wybrać kraj na te wakacje, ale też dowiedzieć się więcej o takich nietypowych miastach, jak na przykład Debreczyn (Węgry).

Wizzair - zniżki i ograniczenia

W Wizzair obowiązują taryfy - trzy do wyboru. Pierwsza - Basic Podróż bez obciążeń - zawiera w sobie bezpłatny bagaż podręczny (maks. wymiary: 40 × 30 × 20 cm) umieszczany pod fotelem oraz możliwość odprawy online. Druga - Wizz Go Spakuj się i oszczędzaj - zawiera podręczną walizkę na kółkach 55 × 40 × 23 cm + 20-kg bagaż rejestrowany + 1 sztuka bagażu podręcznego 40 × 30 × 20 cm, a do tego pierwszeństwo wejścia na pokład oraz możliwość wyboru miejsca. Trzecia - Wizz Plus Wszystko i pełna elastyczność - zawiera podręczną walizkę na kółkach 55x40x23 + 32-kg bagaż rejestrowany + 1 sztuka bagażu podręcznego 40x30x20, możliwość wyboru miejsca premium, pierwszeństwo wejścia na pokład, odprawa priorytetowa oraz gwarantowany zwrot środków na konto WIZZ.

Co lepsze, dla posiadaczy taryfy Wizz Go oraz Wizz Plus przewidywane są dodatkowe zniżki. Dodatkową zniżkę można też dostać, jeśli posiadamy członkowstwo w WIZZ Discount Club. Są dwa rodzaje członkowstwa - standardowe (29,99 EUR/rok, max. 2 osoby) i grupowe (69,99 EUR/rok, max. 6 osób).

Wizzair ma też opcję śledzenia aktualnych ograniczeń. Wystarczy wejść do zakładki Plan lub Zaplanuj i wybrać dział Mapa do planowania podróży, w którym można zobaczyć, do których krajów aktualnie możemy polecieć bez żadnych ograniczeń (zaznaczone na zielono), w których obowiązują częściowe ograniczenia (test/kwarantanna/pobyt) (zaznaczone na żółto), a do których nie możemy polecieć wcale (zaznaczone na czerwono).

Ryanair - jak korzystać?

Ryanar działa podobnie do Wizzair - na pierwszej stronie znajdziemy zarówno szybkie wyszukiwanie lotów, jak i przydatne artykuły, ułatwiające planowanie podróży. Serwis przede wszystkim proponuje dowiedzieć się o ograniczeniach związanych z pandemią koronawirusa i dodatkach do podróży, takich jak na przykład wynajem auta czy też propozycje apartamentów. Dla jeszcze większej wygody wszystkie linki zostały zebrane w zakładce Zaplanuj - znajdziemy tam wszystko, o czym trzeba wiedzieć, by podróżować.

Dodatkowo Ryanair proponuje kilka taryf i nawet ma specjalne oferty dla podróżujących grup (od 15 osób). Dostepne taryfy to Plus, Family Plus, Flexi Plus - która z nich jest właśnie dla Ciebie można sprawdzić w zakładce Zaplanuj, w dziale Podróż z Ryanair.

Ryanair - gdzie polecimy?

Ryanair wykorzystuje lotniska w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Rzeszowie, Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Bydgoszczy. Przy czym, podobnie jak w przypadku Wizzair, z Warszawy polecimy do ponad 20 krajów, podczas gdy najmniejszy wybór mamy w Lublinie - polecimy tylko do Irlandii. Z Olsztyna ekonomicznie polecimy do Wrocławia i Londynu. Z Łodzi - tylko do Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Ryanair - dodatkowe zniżki

Główną zaletą strony tego przewoźnika jest Wyszukiwarka niskich cen. Znajduje się ona w zakładce Zaplanuj na górze strony. Po wejściu do wyszukiwarki trzeba wprowadzić miejsce, z którego wylatujemy, miejsce docelowe (można zostawić Gdziekolwiek, jeśli jeszcze nie zdecydowaliśmy) oraz budżet - na przykład 79 zł i mniej. Po kliknięciu żółtego przycisku Lećmy pojawią się wszytskie dostępne loty - czesto mozna znaleźć bilety w cenie od 36 zł! Następnie wybieramy pasujący nam termin powrotu, klikamy Kontynuuj i ponownie potwierdzamy wybrane bilety. Strona poprosi nas o zalogowanie się i opłacenie rezerwacji. Gotowe!

Ryanair przewiduje też dodatkowe zniżki dla stałych klientów. Za każdy lot dostajemy określoną ilość punktów, które możemy wydać na następną podróż. Dostać punkty można nie tylko za zakup biletów. Za każdym razem, gdy zarezerwujesz i zrealizujesz pobyt z Rooms, otrzymasz zwrot 5% wartości jako Punkty na Loty. Im więcej pobytów z Rooms zarezerwujesz i zrealizujesz, tym więcej środków w ramach Punktów na Loty zgromadzisz. A dodane już punkty można zobaczyć na koncie myRyanair.

Firma również troszczy się o studentów Erasmusa i oferuje specjalną platformę rezerwacyjną ESN. Studenci mogą korzystać z 10% zniżki na 4 loty na stronie Ryanair.com oraz bezpłatnego przewozu bagażu rejestrowanego przy każdym zarezerwowanym locie.

