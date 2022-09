Tanie smart urządzenie pojawiło się w Biedronce! Powinieneś to mieć [14.09.2022]

Lubimy inteligentne urządzenia – sprawiają, że codzienność jest łatwiejsza. Urządzenie, które odkryliśmy w sklepie internetowym Biedronka Home, również potrafi wiele. Taki sprzęt powinien być w każdym domu.

Biedronka nie przestaje zaskakiwać. W sklepie internetowym tego dyskontu znajdziemy wiele ciekawych produktów, w dodatku w bardzo atrakcyjnych cenach. Tym razem natknęliśmy się na wagę inteligentną, którą kupimy za naprawdę niewielką kwotę.

Ta smart waga to jedno z najtańszych tego typu urządzeń, dostępnych obecnie na rynku. Dla porównania, polecamy zestawienie różnych smart wag łazienkowych. Zawarliśmy w nim również przydatne wskazówki dotyczące wyboru tego typu sprzętów – w ilości różnych funkcji i możliwości można się pogubić.

HOFFEN WAGA ŁAZIENKOWA Z POMIAREM TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Jest to inteligentna waga łazienkowa, która oferuje użytkownikowi nie tylko to, co standardowe sprzęty tego typu, czyli pomiar masy ciała. Oprócz tego możemy liczyć na wskazanie pomiaru tkanki tłuszczowej, a także masy mięśniowej, tkanki kostnej, a nawet takie szczegóły, jak poziom nawodnienia.

Waga ma duży, czytelny wyświetlacz, na którym znajdziemy wszystkie niezbędne informacje. Urządzenie co prawda nie łączy się z Wi-Fi ani nie pozwala na przesyłanie danych przy pomocy Bluetooth, jednak w pamięci produktu zapisują się pomiary wykonane dla 10 użytkowników. Mamy tu funkcję step-on, czyli automatyczne włączanie wagi po wejściu na urządzenie. Komfort użytkowania podnoszą wskaźniki przeciążenia oraz niskiego poziomu baterii, a także antypoślizgowe nóżki. Plusem jest też prosty, elegancki design, pasujący do łazienek urządzonych w różnym stylu.

Parametry:

Materiał: szkło

Wymiary: 31 x 31 x 3 cm

Waga: 1,28 kg

Okres gwarancji (lata): 3

Zasilanie: zasilanie bateryjne

Napięcie: 220-240 V

Wodoodporny: NIE

Certyfikaty: DEKRA

Cena: 49,99 zł Kliknij, by poznać szczegóły

Jeśli zastanawiasz się, jak wygląda proces złożenia zamówienia w sklepie internetowym Biedronka Home, polecamy nasz poradnik krok po kroku.