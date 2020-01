Tanie smartfony Galaxy A receptą na sukces Samsunga na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Okazuje się, że najtańsze modele z serii Galaxy A 2019 bardzo upodobali sobie klienci z Bliskiego Wschodu i Afryki.

Samsung od zawsze miał duże wpływy na rynku smartfonów na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Koreańczycy od lat produkują nie tylko flagowe modele z serii Galaxy S i Galaxy Note, ale także tańsze urządzenia, które świetnie sprzedają się na rynkach wschodzących.

Okazuje się, że Samsung był największym sprzedawcą smartfonów na Bliskim Wschodzie i Afryce w trzecim kwartale ubiegłego roku. Informacja ta pochodzi z ostatniego raportu Counterpoint Research. Same urządzenia Samsunga stanowiły aż 29 procent całego rynku, a spektakularny sukces odniosły urządzenia z serii Galaxy A 2019, która odniosła ogromny sukces bijąc rekordy sprzedaży w krajach rozwijających się.

Samsungi Galaxy A10 i Galaxy A20 były dwoma najchętniej kupowanymi telefonami komórkowymi na Bliskim Wschodzie i w Afryce. To właśnie te dwa urządzenia w dużej mierze przyczyniły się do osiągnięcia przez Samsunga tak ogromnego sukcesu w trzecim kwartale 2019 roku. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ ostatnio dowiedzieliśmy się, że Samsung Galaxy A10 był najlepiej sprzedającym się smartfonem w trzecim kwartale 2019 roku na całym świecie.

Rynki wschodzące takie, jak Afryka oraz Bliski Wschód są teraz łakomym kąskiem dla producentów smartfonów ponieważ do tamtych regionów dopiero dotarła transformacja z klasycznych telefonów komórkowych do smartfonów, która na rynkach rozwiniętych miała miejsce około dziesięć lat temu.

Samsung Galaxy A10 jest świetnym budżetowym smartfonem, który w porównaniu do klasycznej komórki ma mnóstwo funkcji, a przy okazji nie kosztuje majątku. Drugim najbardziej wpływowym producentem smartfonów na tamtych rynkach jest chiński Tecno Mobile, któremu udało się wyprzedzić Huawei'a. Samsung nie spotkał się z żadnym oporem ze strony firm takich, jak Xiaomi, Oppo i vivo, ponieważ producenci ci nie sprzedają swoich smartfonów na Bliskim Wschodzi i w Afryce.

Rynek smartfonów na Bliskim Wschodzie i Afryce w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł o 2 procentowy. Oznacza to, że tamtejsi klienci coraz bardziej przekonują się do smartfonów.

