Tanie telewizory 4K. Najlepsze oferty do 2000 zł

Planujesz kupić telewizor 4K, jednak nie chcesz wydawać na niego zbyt dużych pieniędzy? Zebraliśmy w jednym miejscu najciekawsze oferty na telewizory 4K dostępne w kwocie do 2000 zł.

Spis treści

TCL 43P638

TCL 43P638 (fot. TCL)

TCL 43P638 to 43-calowy telewizor działający w technologii LED. Wyświetla obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) i charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz / 60 Hz. Mamy tutaj do czynienia także z obsługą technologii HDR, w tym Dolby Atmos, który rozszerza zakres kontrastu oraz palety barw. W przypadku oglądania rozgrywek sportowych niezwykle ważna jest płynność ruchu. Za ten aspekt odpowiada funckaj Motion Clarity. Pomaga ona zredukować rozmycie wyświetlanego obrazu i ogranicza do minimum smużenie ruchu. Co więcej, dzięki obsłudze dźwięku przestrzennego możemy poczuć się tak, jakbyśmy siedzieli na trybunach pośród setek innych kibiców. Za funkcje smart w omawianym modelu odpowiada system Google TV.

Sharp 50BL5EA

Sharp 50BL5EA (fot. SHARP)

Telewizor SHARP, a konkretnie model 50BL5EA charakteryzuje się 50-calowym ekranem 4K (3840 x 2160) oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz / 60 Hz. Za wyświetlanie obrazu odpowiada matryca LED. Wysokiej jakości wrażenia wizualne gwarantuje obsługa technologii HDR, natomiast za dźwięk odpowiada system audio, a właściwie przetworniki stworzone przez Harman Kardon. Telewizor jest obsługiwany przez system Android TV, dzięki któremu mamy dostęp do ogromnej liczby treści znajdujących się w sieci.

KIVI 43U740LB

KIVI 43U740LB

KIVI 43U740LB to kolejny przedstawiciel telewizorów LED w tym zestawieniu. Wyświetla obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) i charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz / 60 Hz. Za jak najbardziej realistycznie wyglądający obraz odpowiada obsługa HDR. Poza obrazem, ważny jest także dźwięk. Dzięki obsłudze dźwięku przestrzennego, w tym Dolby Atmos możemy poczuć się jak w samym środku akcji. Za funkcje smart odpowiada system Android TV, który zapewnia dostęp do mnóstwa popularnych aplikacji, takich jak m.in. Netflix, YouTube czy HBO Max.

Toshiba QLED 43QA4C63DG

Toshiba QLED 43QA4C63DG (fot. Toshiba)

Toshiba QLED 43QA4C63DG to jedyny w tym zestawieniu telewizor, który działa w oparciu o technologię QLED. Można powiedzieć, że jest to następca technologii LED. Pomiędzy podświetleniem i filtrem kolorów znajdują się mikroskopijne kropki kwantowe. Dzięki zastosowaniu takiej technologii możemy liczyć na jeszcze lepsze i żywsze kolory oraz szerszą paletę barw. Toshiba QLED 43QA4C63DG to 43-calowy telewizor, który wyświetla obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) i charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz / 60 Hz. Podobnie jak w przypadku innych modeli możemy liczyć na obsługę HDR, w tym Dolby Vision oraz dźwięk przestrzenny. Za funkcje smart odpowiada system Android TV.

TCL 50P635

TCL 50P635 (fot. TCL)

W tym zestawieniu znalazło się miejsce dla dwóch przedstawicieli marki TCL. Tym razem przyszedł czas na 50-calowy model TCL 50P635. Podobnie jak poprzednik wyświetla obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) i charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz / 60 Hz. Mamy tutaj także do czynienia z matrycą LED. Za jak najlepsze wrażenia wizualne odpowiada obsługa wielu formatów HDR, w tym Dolby Vision. Za dostęp do mnóstwa różnorodnej treści odpowiada system Google TV. Dzięki niemu możemy cieszyć się z dostępu do najbardziej popularnych serwisów streamingowych, takich jak np. Netflix czy Disney Plus.

Samsung UE50AU7192U

Samsung UE50AU7192U to 50-calowy telewizor LED, który wyświetla obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) i charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz / 60 Hz. Charakterystyczną funkcją tego telewizora jest czujnik światła. Automatycznie dostosowuje on tryb wyświetlania do aktualnych warunków oświetleniowych, jakie panują w pomieszczeniu. Model UE50AU7192U od Samsung obsługuje wiele standardów HDR, w tym HDR10+ i HLG.

Na co zwrócić uwagę przy kupnie nowego telewizora?

Rozmiar

Rozmiar telewizora ma duże znaczenie. W przypadku ekranów 4K możemy mieć pewność, że nawet przy dużej przekątnej ekranu obraz będzie wyraźny i pozbawiony rozmyć i tzw. "pikselozy". Przy kupnie nowego urządzenia warto zwracać uwagę na telewizory od 43 cali w górę.

Technologia wyświetlania obrazu

W przedziale cenowym do 2000 zł królują telewizory LED. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że znajdziemy także telewizor QLED. Czy one różnią się od siebie? Matryca w telewizorach LED stworzona jest z mikrokryształków. Za ich podświetlenie odpowiadają diody LED. W odróżnieniu od LCD, diody LED pozwalają uzyskać wyższą jasność obrazu oraz lepsze odwzorowanie kolorów. Telewizory QLED działają na podobnej zasadzie do urządzeń LED. Za podświetlenie także odpowiadają diody LED, lecz w tym wypadku wykorzystywane są kropki kwantowe. Znajdują się pomiędzy podświetleniem a filtrem kolorów. Światło padające na filtry jest przez nie modyfikowane, co sprawia, że jakość kolorów oraz paleta barw jest wyższa.

Co to jest HDR?

HDR jest skrótem od High Dynamic Range. Najprościej można powiedzieć, że jest to różnica pomiędzy najjaśniejszym i najciemniejszym punktem na ekranie telewizora. Dzięki temu czerń jest jeszcze głębsza niż w przypadku telewizorów, które HDR nie obsługują. W specyfikacjach poszczególnych modeli możemy zobaczyć różne formaty HDR. Różnią się one między sobą pod względem zaawansowania technologicznego.